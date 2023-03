یکی از شخصیت‌های نام‌آشنای مجموعه فیلم‌های مرد مورچه‌ای از حضور در فصل دوم سریال انیمیشنی What If خبر داده است.

حضور یکی از شخصیت‌های فرنچایز مرد مورچه‌ای در فصل دوم سریال What If ایلیا عسگری ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۳:۰۰

یکی از شخصیت‌های نام‌آشنای مجموعه فیلم‌های مرد مورچه‌ای از حضور در فصل دوم سریال انیمیشنی What If خبر داده است. بیل فاستر یکی از شخصیت‌های مهم در کمیک‌های مارول می‌باشد که برای نخستین‌بار در فیلم Ant-Man and the Wasp (مرد مورچه‌ای و زنبورک) با هنرنمایی لارنس فیشبرن وارد دنیای سینمایی مارول شد. با وجود این که شاهد حضور این شخصیت در فیلم سوم مرد مورچه‌ای نبوده‌ایم اما این مسئله به معنی پایان همکاری او با دنیای سینمایی مارول نخواهد بود. زیرا این بازیگر ۶۱ ساله در مصاحبه جدید خود فاش کرده که در یکی دیگر از آثار MCU حضور پیدا خواهد کرد. اثری که این‌بار انیمیشنی سریالی خواهد بود. در فصل دوم سریال انیمیشنی What If (چه می‌شود اگر) شاهد حضور دوباره بیل فاستر خواهیم بود. در حقیقت، بیل فاستر در این انیمیشن به عنوان مرد غول‌پیکر ظاهر می‌شود. با وجود آن که در فیلم Ant-Man and the Wasp شخصیت بیل فاستر در ظاهر عادی خود نمایش داده شد اما در گفت و گو با اسکات لنگ از رکورد جثه عظیم‌الجثه خود زیر لباس مرد مورچه‌ای پرده برداشت. حال پس از مدت‌ها انتظار بالاخره طرفداران دنیای سینمایی مارول و شخصیت مرد غول‌پیکر می‌توانند در فصل دوم What If شاهد حضور این شخصیت با ظاهر منحصر به فردش باشند. فصل دوم سریال انیمیشنی What If در تاریخ نامشخصی از سال ۲۰۲۳ از طریق سرویس دیزنی‌پلاس در دسترس مخاطبین قرار خواهد گرفت. منبع: ComingSoon

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Ant-Man and the Wasp: Quantumania, What If…?, تلویزیون, سریال

منبع متن: gamefa