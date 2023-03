با آشکار شدن مدت زمان فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 3، این فیلم طولانی‌ترین اثر در این مجموعه در دنیای سینمایی مارول خواهد بود. فیلم نگهبانان کهکشان ۳ (Guardians of the Galaxy Vol. 3) سومین فیلم از این مجموعه در دنیای سینمایی مارول به شمار می‌رود که احتمالا آخرین همکاری جیمز گان با استودیو […]

فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 3 طولانی‌ترین اثر این مجموعه است علی محمدپناه ۶ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۲

با آشکار شدن مدت زمان فیلم Guardians of the Galaxy Vol. 3، این فیلم طولانی‌ترین اثر در این مجموعه در دنیای سینمایی مارول خواهد بود. فیلم نگهبانان کهکشان ۳ (Guardians of the Galaxy Vol. 3) سومین فیلم از این مجموعه در دنیای سینمایی مارول به شمار می‌رود که احتمالا آخرین همکاری جیمز گان با استودیو مارول است و داستان این مجموعه را به یک نقطه پایان می‌رساند. حالا مدت زمان فیلم «نگهبانان کهکشان ۳» آشکار شده و این اثر دو ساعت و ۲۹ دقیقه یا ۱۴۹ دقیقه زمان خواهد داشت که آن را به طولانی‌‌ترین اثر در این سه‌گانه دنیای سینمایی مارول تبدیل می‌کند. اولین فیلم «نگهبانان کهکشان» ۱۲۲ دقیقه یا دو ساعت و ۲ دقیقه زمان داشت و این در حالی بود که مدت زمان فیلم دوم آن ۱۳۷ دقیقه یا دو ساعت و ۱۷ دقیقه بود. در فیلم «نگهبانان کهکشان ۳» این گروه از ابرقهرمان‌های نامتعارف اندکی متفاوت به نظر می‌رسند. پیتر کوئیل همچنان در غم از دست دادن گامورا است و در همین حین نیز باید رهبری گروهش را در یک مأموریت دیگر برعهده بگیرد تا جهان و همچنین یکی از اعضای گروه خودشان را نجات بدهند. همانند دو فیلم قبلی، سکان کارگردانی و نویسندگی فیلم «نگهبانان کهکشان ۳» را جیمز گان در دست دارد و از جمله دیگر بازیگران حاضر در آن نیز می‌توان به کریس پرت، دیو باتیستا، زوئی سالدانیا، کارن گیلان، شان گان، بردلی کوپر و وین دیزل اشاره کرد. این فیلم تازه همچنین به معرفی کاراکترهای تازه‌ای با بازی ویل پولتر، چوکودی ایووجی و ماریا باکالووا می‌پردازد. فیلم «نگهبانان کهکشان ۳» قرار است در تاریخ ۵ مه سال ۲۰۲۳ (جمعه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران شود. منبع: comingsoon

