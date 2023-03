بازی Elden Ring رکوردی ثبت کرد که فقط Skyrim و Breath of the Wild به آن دست یافته بودند

عنوان Elden Ring به سومین بازی تاریخ پس از Skyrim و The Legend of Zelda: Breath of the Wild تبدیل شد که چهار جایزه‌ی مهم بازی سال را دریافت می‌کند.

به عقیده‌ی بسیاری از اهالی بازی‌های ویدیویی، این چهار جایزه عبارتند از: The Game Awards ،DICE Awards ، Golden Joystick Awards و GDC Awards. نخستین شخصی که به این دست‌آورد مهم اشاره کرد، وبسایت Hobby Consolas بود. این وبسایت یادآور می‌شود که تا کنون فقط دو بازی The Elder Scrolls V: Skyrim و The Legend of Zelda: Breath of the Wild به این جایگاه دست پیدا کرده بودند.

با آنکه یک سال از تاریخ انتشار بازی می‌گذرد، استودیوی فرام سافتور (FromSoftware) همچنان از ساخته‌ی خود پشتیبانی می‌کند. جدیدترین به‌روزرسانی این عنوان دیروز منتشر شد و اصلاحاتی را بر شیوه‌ی برگزاری حالت‌های PvP ،Ashes of War و Colosseum اعمال نمود. نخستین بسته‌ی گسترش‌دهنده‌ی Elden Ring که Shadow of the Erdtree نام دارد نیز به تازگی معرفی شد، اما هنوز تاریخ انتشار آن مشخص نشده است.