The Evil Within 2 وعده دارا بودن پایه و اساس ناقص اما دوست داشتنی نسخه اول را می‌دهد و قصد دارد به گسترش آن بپردازد. باید انتظار عنوانی پیچیده‌ و پخته‌تر نسبت به چیزی که نسخه اول برای ترس و کشتار فراهم کرد داشته باشیم.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Eurogamer، روز جاری Tango Softworks و Bethesda تصاویر متحرک جدیدی از Stefano، هیولایی که طی مراحل بازی با آن روبه‌رو می‌شویم، منتشر کردند. آن‌ها پیچیده و بیشتر اوقات مزاحم هستند.

در ادامه می‌توانید این تصاویر متحرک را مشاهده کنید:

The Evil Within 2 در 13 اکتبر (جمعه 21 مهر) برای پلتفرم‌های PS4 ،Xbox One و PC منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame