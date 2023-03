مواردی از سریال The Last of Us که طرفداران دوست نداشتند

سریال The Last of Us پر از موارد برجسته و درخشان است اما برخی از موارد آن چندان مورد پسند طرفداران قرار نگرفتند.

مدتی است که از پایان فصل اول سریال آخرین بازمانده از ما (The Last of Us) می‌گذرد، سریالی که توانست تحسین منتقدان را بدست بیاورد و توجه بیننده‌های بسیار زیادی را به سمت خودش جلب کند و به یکی از موفق‌ترین سریال‌های شبکه اچ‌بی‌او تبدیل شود.

هشدار اسپویل!

فصل دوم سریال The Last of Us در اوایل ۲۰۲۵ پخش خواهد شد

موفقیت The Last of Us انتظار از سریال God of War را دو چندان کرده است

این در حالی است که قسمت نهم و پایانی فصل اول سریال «لست آو آس» نه تنها توانست داستان را به نقطه پایان خوب و قابل قبولی برساند بلکه سرنخ‌هایی را نیز از خود به جای گذاشت که در فصل دوم سریال مورد بررسی قرار خواهند گرفت، فصل دومی که ساخت آن توسط شبکه اچ‌بی‌او تأیید شده و احتمالا در اواخر سال ۲۰۲۴ یا اوایل ۲۰۲۵ پخش خواهد شد.

علاوه بر اینکه منتقدان فصل اول سریال «آخرین بازمانده از ما» را تحسین کردند، طرفداران نیز واکنش‌های بسیار مثبتی نسبت به آن داشتند اما این به معنای آن نیست که همه آن را دوست داشتند و از تک تک لحظات آن لذت بردند.

در حقیقت، سریال «آخرین بازمانده از ما» مخالفانی نیز دارد که برخی از آن‌ها انتقادهای تندی نسبت به آن دارند. با این حال، برخی از طرفداران هستند که تنها نسبت به برخی از موارد موجود در فصل اول سریال ناراضی هستند و این موضوع را می‌توان در نظرات کاربران ردیت مشاهده کرد. از تغییرات صورت گرفته در داستان نسبت به منابع اصلی تا نبود اکشن کافی، طرفداران در ردیت نظرات و انتقادهایی را نسبت به سریال داشتند و مواردی را برجسته کردند که در فصل اول آن‌ها را دوست نداشتند.

۱. صحنه مرگ تس

قسمت ۲ سریال Last of Us

آنا تورو یکی از بازیگرانی است که از استعداد و توانایی بسیار زیادی برخوردار است اما اغلب اوقات دست کم گرفته می‌شود و آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است. این بازیگر در سریال «آخرین بازمانده از ما» نقش تس را ایفا کرد و این کار را نیز به خوبی انجام داده است.

شخصیت تس در قسمت دوم سریال می‌میرد و با متوقف کردن گروهی از افراد آلوده و قربانی کردن خودش، این فرصت را به جوئل و الی می‌دهد تا بگریزند. با این حال، سریال «آخرین بازمانده از ما» رویکردی ظاهرا شاعرانه و دراماتیک را در پیش می‌گیرد و با به تصویر کشیدن بوسه‌ای بین یک فرد آلوده و تس که می‌توان آن را بوسه مرگ دانست، لحظه‌ای ناخوشایند و متفاوت را رقم می‌زند.

برخی از طرفداران نسبت به انتخاب سازندگان سریال «آخرین بازمانده از ما» برای به تصویر کشیدن چنین صحنه‌ای برای لحظات پایانی زندگی شخصیت تس واکنش خوبی نداشتند و تنفر خودشان را نسبت به آن بروز دادند و اظهار داشتند که با اینکه احتمالا سریال با این صحنه قصد داشته تا پیامی را به بیننده‌ها منتقل کند اما باید گفت که این صحنه آن تأثیرگذاری لازم را نداشته است.

در حقیقت، این صحنه عجیب و غریب در قسمت دوم فصل اول سریال را می‌توان به هزاران شیوه مختلف تفسیر کرد و مطمئنا هدف سازندگان نیز همین بوده است. اما در هر صورت، طرفداران از چنین صحنه‌ای غافلگیر شدند و برخی از آن‌ها نیز آن را نپسندیدند.

ویدیوی مقایسه قسمت ۲ سریال The Last of Us با بازی‌ها

۲. نبود شوخی‌های کنایه‌دار بیل و الی

قسمت ۳ سریال Last of Us

سومین قسمت از فصل اول سریال «آخرین بازمانده از ما» روی رابطه بیل و فرانک تمرکز داشت و داستان بین آن‌ها را بیشتر از بازی‌ها گسترش داد. در حقیقت، با وجود اینکه شخصیت بیل در بازی اول حضور قابل توجهی دارد اما شخصیت فرانک این گونه نیست و قبل از ورود الی و جوئل از دنیا رفته است. بنابراین، در بازی، بیل و الی زمان قابل توجهی را با یکدیگر سپری می‌کنند و همین نیز باعث خلق تعاملات و گفتگوهای جالب‌توجه و سرگرم‌کننده‌ای بین آن‌ها می‌شود.

با این حال، سازندگان سریال «آخرین بازمانده از ما» تصمیم گرفتند تا داستان بیل و فرانک را نسبت به بازی تغییر بدهند و پایان خوب و در عین حال غم‌انگیزی را برای داستان آن‌ها رقم بزنند، پایانی که در آن، بیل و فرانک سرانجام در تخت خواب و به همراه یکدیگر از دنیا رفتند.

این کار سبب شد تا قسمت سوم سریال «لست آو آس» همانند یک قسمت جداگانه و متفاوت نسبت به دیگر قسمت‌ها به نظر برسد و در آن، جوئل و الی پس از مرگ فرانک و بیل به آنجا رسیدند. همین نیز سبب شده تا در سریال، بیننده‌ها هیچ گاه شاهد جملات طنز و شوخی‌های بیل و الی نباشند.

اینکه کاراکترهای الی و بیل هیچ گاه با یکدیگر آشنا نشدند و هرگز با یکدیگر تعامل نداشتند، برخی از طرفداران بازی‌ها را واقعا ناامید کرده است. در واقع، برخی از طرفداران واقعا می‌خواستند تا صحنه‌های مربوط به دبیرستان و همچنین تله‌های بیل را در دنیای لایو اکشن مشاهده کنند. با اینکه قسمت سوم سریال «آخرین بازمانده از ما» یک تصویر جالب و ماهرانه از عشق را به نمایش می‌گذارد اما رویارویی بیل و فرانک با الی می‌توانست بسیار جالب‌توجه و جذاب باشد.

ویدیوی مقایسه قسمت ۳ سریال The Last Of Us با بازی‌ها

۳. سرعت داستانی نامتناسب

سریال Last of Us

فصل اول سریال «آخرین بازمانده از ما» در ۹ قسمت خودش زمینه‌های داستانی بسیار زیادی را پوشش داد و داستان سفر جوئل و الی و همچنین برخورد آن‌ها با شخصیت‌های متعدد را به تصویر کشید. با این حال، برخی از طرفداران احساس کردند که سریال در برخی از خطوط داستانی و دیالوگ‌ها سرعتی عجولانه و بیش از حد دارد و همین نیز سبب شده تا تأثیرگذاری آن‌ها از بین برود.

برخی از بیننده‌ها اشاره کردند که در برخی از صحنه‌ها مشکل تدوین وجود دارد و همین سرعت نامتناسب سریال سبب شده تا فضای کافی برای تنفس وجود نداشته باشد و صحنه‌های پشت سر هم زمان لازم برای اثر گذاشتن روی بیننده‌ها را نداشته باشند.

برخی دیگر از بیننده‌ها و طرفداران نیز اظهار داشتند که مشکلاتی در بیان دیالوگ‌ها از سوی بازیگران وجود داشته است، به خصوص دیالوگ‌هایی که مستقیما از بازی‌ها گرفته شده‌اند. مطمئنا طرفداران بازی‌ها متوجه چیزهایی می‌شوند که مخاطبان عام چندان به آن‌ها توجه نمی‌کنند اما سریال «آخرین بازمانده از ما» به طور قابل‌توجهی متعادل احساس می‌شود، به خصوص اینکه باید خطوط داستانی بسیار زیادی را روایت می‌کرد و جهان‌سازی بزرگی را انجام می‌داد.

۴. شخصیت کاتلین

فیلم و سریال ، مقالات سینما

The Last Of Us, سریال آخرین بازمانده از ما, لست او اس

منبع متن: gamefa

سامانه ارسال پیامک متنی و پیام صوتی تبلیغاتی و انبوه پیام‌رسان:

برخی از امکانات سامانه اس ام اس پیام رسان:

- بدون هزينه اوليه؛ تنها هزينه پيامک ها را پرداخت می نمائيد!

- برگشت اعتبار پيامک های ارسال نشده

- اختصاص شماره رايگان جهت ارسال

- دريافت رايگان پيامک

- ارسال بر اساس پيش شماره تلفن همراه و کد پستی، سن و جنسيت، استان، شهر و منطقه و دکل مخابراتی و ...

- نظر سنجی پيامکی، مسابقات پيامکی، خدمات برنامه نويسان، ارسال دوره ايی و ده ها امکانات رايگان ديگر

- پشتیبانی 24 ساعته

به همراه امکان ويژه ارسال پيام صوتی به تمامی شماره های همراه و ثابت سراسر کشور