استودیوی بِند (Bend Studio) که زیرمجموعه‌ی سونی است، در ساخت بازی بعدی خود از فناوری تطبیق جنبش (Motion Matching) بهره می‌برد تا انیمیشن‌هایی روان ارائه دهد.

بنا بر اطلاعات صفحه‌ی LinkedIn انیماتور فنی ارشد، الکساندر مانرسا (Alexander Manresa)، این استودیو برای خلق انیمیشن‌هایی روان و واقع‌گرایانه در اثر آینده‌ی خود، از فناوری تطبیق جنبش استفاده خواهد کرد. این فناوری پیش‌تر در ساخت عناوینی از جمله For Honor از یوبیسافت (Ubisoft)، The Last of Us Part 1 و The Last of Us Part 2 از ناتی داگ (Naughty Dog) و Half-Life: Alyx از ولو (Valve) به کار رفته بود.

طبق شرح وظایف مانرسا در مقام انیماتور فنی ارشد، او میان ماه مه ۲۰۲۲ تا ماه مارس ۲۰۲۳ در توسعه‌ی پروژه‌ای معرفی‌نشده مشارکت داشته است. کارهای او انیمیت، پیاده‌سازی، رفع ایرادات و میزان‌سازی حرکات بازیکنان و شخصیت‌های غیر قابل کنترل (NPC) مختلف برای دوره‌ی آزمایشی بازی را شامل می‌شود. این شخص از آوریل ۲۰۱۶ تا اکتبر ۲۰۲۰ نیز انیماتور ارشد همین استودیو بوده است.

پیش‌تر گزارشی مبنی بر استفاده‌ی احتمالی این استودیو از موتور بازی‌سازی استودیوی گوریلا گیمز (Guerrilla Games) یعنی دسیما (Decima) و جهان‌آزاد بودن بازی بعدی آن منتشر شده بود. اطلاعات صفحه‌ی LinkedIn متئو سیمور (Mathew Seymour)، طراح بازی، نیز حاکی از آن است که او با این موتور کار می‌کند و بازی بعدی استودیوی بند را توسعه می‌دهد.

می‌گویند که خلق انیمیشن چهره با کیفیت سینمایی، صدای سه‌بعدی و بخش چندنفره‌ی آنلاین از اهداف این پروژه‌ی معرفی‌نشده است. گمان می‌رود که اضافه شدن طراح ارشد رون آلن (Ron Allen) به گروه سازنده برای کار روی دنیای عنوانی جهان‌آزاد و مأموریت‌هایش هم به این پروژه مربوط باشد.