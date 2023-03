انتشار نخستین پوستر The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

سرانجام می‌توانیم شاهد انتشار نخستین پوستر از فیلم مورد انتظار The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes باشیم.

پس از گذشت حدود ۸ سال از اکران فیلم The Hunger Games: Mockingjay – Part 2 (بازی‌های گرسنگی: زاغ مقلد – بخش ۲) در سال ۲۰۱۵، باری دیگر می‌توانیم به دنیای خلق شده توسط سوزان کالینز با اثری به نام The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (بازی‌های گرسنگی: تصنیف پرندگان آوازخوان و مارها) بازگردیم. فیلمی که در حقیقت به عنوان یک پیش درآمد برای فیلم‌های اصلی این مجموعه با هنرنمایی جنیفر لارنس محسوب می‌شود.

این فیلم روایت‌گر دوران جوانی رئیس جمهور اسنو، شخصیت شرور و بی‌رحم The Hunger Games می‌باشد. اثری که در آن چگونگی به قدرت رسیدن وی را شاهد خواهیم بود.

حال نیز کمپانی لاینزگیت نخستین پوستر از این فیلم پیش درآمد را منتشر کرده که در ادامه می‌توانید مشاهده نمایید.

این اثر که توسط فرانسیس لارنس کارگردانی شده است، از بازیگرانی همچون تام بلیث، ریچل زگلر و جاش آندرس بهره می‌‌برد.

فیلم The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes برای اکران در تاریخ ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان) در نظر گرفته شده است.

منبع: CBR