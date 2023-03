استودیوی پیکولو با انتشار یک تریلر جدید از بازی سورئال، پلتفرمینگ و ماجراجویی After Us، تاریخ انتشار آن روی کنسول‌های نسل نهمی و رایانه‌های شخصی را مشخص کرد. استودیوی بازی‌سازی پیکولو (Piccolo) که بیشتر با عرضه‌ی بازی Arise: A Simple Story شناخته می‌شود، عنوان جدید خود به نام After Us را در دسامبر سال گذشته […]

تاریخ عرضه بازی After Us با پخش یک تریلر اعلام شد مهدی مصطفایی ۷ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۴۴

استودیوی پیکولو با انتشار یک تریلر جدید از بازی سورئال، پلتفرمینگ و ماجراجویی After Us، تاریخ انتشار آن روی کنسول‌های نسل نهمی و رایانه‌های شخصی را مشخص کرد. استودیوی بازی‌سازی پیکولو (Piccolo) که بیشتر با عرضه‌ی بازی Arise: A Simple Story شناخته می‌شود، عنوان جدید خود به نام After Us را در دسامبر سال گذشته معرفی کرد و به بازیکنان وعده‌ی یک تجربه‌ی فوق‌العاده‌ی سورئال، پلتفرمینگ و ماجراجویانه را داد. حال استودیوی پیکولو با پخش یک تریلر جدید از گیم‌پلی بازی After Us، تاریخ عرضه‌ی دقیق آن را مشخص کرده است. بازی After Us قرار است در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۲ (۲۳ مه ۲۰۲۳) روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس/اس عرضه شود. این عنوان بازیکنان را به نسخه‌ای خیالی و فانتزی از زمین می‌برد و داستان آن در آینده‌ای دور روایت خواهد شد؛ جایی که تمام زندگی روی زمین از بین رفته است و بازیکنان در نقش یک پری کوچک به این دنیا وارد شده‌اند. در یک پست بلاگ پلی استیشن، الکسیس کورومیناس (Alexis Corominas)، رئیس استودیوی پیکولو، محیط بازی را به عنوان دنیایی بی‌نهایت عجیب و غریب و فریبنده به همراه اشیای روزمره‌ی ریز و درشتی که در هر نقطه‌ی آن به صورت شناور دیده می‌شوند و پوششی از روغن که زمین را آلوده کرده است، توصیف کرد. از نظر گیم‌پلی، بازی After Us ترکیبی از چالش‌های مبارزه، پلتفرمینگ، پازل و پیمایش را ارائه می‌کند و بازیکنان باید از این مکانیسم‌ها حین ماجراجویی در ۱۰ بیوم منحصر به فرد بازی، استفاده کنند. همچنین این عنوان نوید طراحی هنری مفهومی، مکانیسم‌های پلتفرمینگ و حرکت با سرعت بالا، سیستم پویای حرکت دوربین، داستان‌سرایی محیطی و موارد دیگر را می‌دهد. شما می‌توانید برای دریافت جزئیات بیشتر، تریلر گیم‌پلی این بازی را مشاهده کنید. دانلود ۱۰۸۰ دانلود ۷۲۰

PC ، PlayStation 5 ، Xbox Series X/S ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی ، تریلر بازی

Piccolo, Piccolo Studio, Private Division

منبع متن: gamefa