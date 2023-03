به گزارش رسانه‌ی Shark Games، یکی از بازیگران مهم God of War Ragnarok در جریان رویداد PAX East 2023 از بازگشت شخصیت تیر (Tyr) در آینده سخن گفته است.

این بازیگر بن پرندرگاست (Ben Prendergast) نام دارد و نقش این شخصیت را در نسخه‌ی اخیر God of War ایفا کرده بود. به ادعای رسانه‌ی یادشده، این شخص گفته است:

و می‌گویم شما باز هم تیر را خواهید دید. بن پرندرگاست

با فرض آنکه این گزارش درست باشد، گفته‌ی پرندرگاست لزوماً ساخت نسخه‌ی جدید God of War را تأیید نمی‌کند. ممکن است که منظور او پروژه‌ای دیگر در جهان God of War یا سریال اقتباسی این مجموعه باشد که آمازون (Amazon Studios) و سونی پیکچرز (Sony Pictures Television) با مشارکت پلی استیشن پروداکشنز (PlayStation Productions) ساختش را بر عهده دارند.

خبر صادر شدن دستور ساخت این سریال ماه دسامبر منتشر شده بود. سریال God of War به وقایع God of War 2018 خواهد پرداخت و داستان کریتوس (Kratos) و آترئوس (Atreus) را روایت خواهد کرد. این بازی با فروش ۲۳ میلیون نسخه‌ای خود یکی از برترین عناوین پلی استیشن از نظر تجاری نام گرفت.

شخصیت تیر در این بازی حضور نداشت، اما اشاره‌ای به او صورت گرفت. همچنین، سریال اقتباسی The Last of Us نشان داد که پلی استیشن پروداکشنز مشکلی با گسترش خط داستانی منبع اقتباس با استفاده از فلش‌بک و زمینه‌سازی بیش‌تر ندارد.