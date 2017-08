شایعه: عنوان Red Dead Redemption 2 آوریل ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد

بر اساس گزارش منتشر شده بر روی وبسایت‌ها، برخی از عمده فروشان بزرگ غیر آمریکایی اخیرا تاریخ انتشار Red Dead Redemption 2 را در نوار پایگاه‌های داده‌های خود تغییر داده‌اند. تعداد زیادی از بازی‌ها بوده‌اند که خبر ساخت قبل از معرفی رسمی و تعدادی از اطلاعات آنان توسط جامعه‌ای از طرفداران لو داده شده‌اند از […]

بر اساس گزارش منتشر شده بر روی وبسایت‌ها، برخی از عمده فروشان بزرگ غیر آمریکایی اخیرا تاریخ انتشار Red Dead Redemption 2 را در نوار پایگاه‌های داده‌های خود تغییر داده‌اند.

تعداد زیادی از بازی‌ها بوده‌اند که خبر ساخت قبل از معرفی رسمی و تعدادی از اطلاعات آنان توسط جامعه‌ای از طرفداران لو داده شده‌اند از نسخه‌ی جدید God of War گرفته تا The Last of Us 2 و یا حتی Super Mario Odyssey و Pokémon برای کنسول نینتندو سوییچ اما با این حال پروژه‌ای وجود دارد که از زمان معرفی تا به الان توجه همه را به خود جلب کرده و در بالای لیست “بیشترین خواهان” قرار گرفته است. ما در اینجا به بازی Red Dead Redemption 2 اشاره داریم که دنباله‌ی عنوان محبوب وسترن Rockstar Games می‌باشد، همان شرکتی به سری Grand Theft Auto جان داد.

به طور مشخص، با توجه به اعلان فروشندگان مربوطه، بازی در ۳ آوریل ۲۰۱۸ در دسترس خواهد بود و یا در سال مالی یک پنجره‌ی راه اندازی، بارها توسط Rockstar Games و Take-Two تایید شده است. تعدادی از کاربران که این عنوان Rockstar Games را پیش خرید کرده‌اند در یک خرده فروشی به طور نامعلومی تغییر تاریخ انتشار آن را مشاهده کرده‌اند که به ۳ آوریل اشاره دارد.

ما می‌دانیم که بازی در بهار امسال در دسترس خواهد بود، با این حال توسعه دهندگان بازی هنوز هیچگونه اطلاعات دقیقی را از تاریخ انتشار آن مشخص نکرده‌اند. و برای مشخص شدن آن باید تا تایید رسمی توسعه دهنده و یا ناشر این بازی منتظر ماند.

منبع متن: gamefa