شرکت نینتندو اعلام کرد که فردا (۲۸ مارس مصادف با ۸ فروردین و از ساعت ۱۷:۳۰ به وقت تهران) گیم‌پلی جدید بازی مورد انتظار The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom نمایش داده خواهد شد.

طبق جزئیات منتشر شده، ویدیوی جدید The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom شامل یک نمایش ۱۰ دقیقه‌ای از گیم‌پلی این اثر است که توسط ایجی آئونوما (Eiji Aonuma)، تهیه‌کننده سری Zelda، ارائه می‌شود.

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در تاریخ ۱۲ می ۲۰۲۳ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) در دسترس دارندگان کنسول نینتندو سوییچ قرار خواهد گرفت.