جزئیاتی از فیلم Ghost of Tsushima منتشر شد

چاد استاهلسکی که وظیفه کارگردانی اقتباس سینمایی Ghost of Tsushima را بر عهده دارد، اطلاعات جالب و جذابی از آن را به اشتراک گذاشته است.

حال که فیلم مورد انتظار John Wick: Chapter 4 (جان ویک: بخش ۴) سرانجام اکران شده و با استقبال بی‌سابقه‌ای از سوی منتقدین و مردم روبرو شده است، چاد استاهلسکی می‌تواند با خیالی آسوده به سراغ ساخت فیلم دیگری برود که این‌بار اقتباسی از فرنچایز جدید سونی می‌باشد. فرنچایزی به نام Ghost of Tsushima (شبح سوشیما) که جنگ خونین بین مغول‌ها و سامورایی‌ها را به تصویر می‌کشد.

پس از موفقیت‌های مالی فیلم Uncharted (آنچارتد) و شگفتی‌سازی سریال The Last of Us (آخرین بازمانده از ما)، انتظارات از اقتباس‌های کمپانی سونی به بالاترین حد خود رسیده است. پس از انتشار آثار نام برده شده حال نوبت به اقتباس سینمایی از Ghost of Tsushima رسیده که توسط چاد استاهلسکی ساخته خواهد شد.

این کارگردان ۵۴ ساله که آثار اکشن ماندگاری را بر پرده سینما به ارمغان آورده، در مصاحبه جدید خود به صحبت درباره فیلم شبح سوشیما پرداخته و فاش کرده که ساخت این فیلم نه تنها جزو یکی از پروژه‌های هیجان‌انگیز کارنامه هنری وی می‌باشد، بلکه قصد دارد تا جلوه‌های بصری آن را بسیار فراتز ار انتظارات به تصویر بکشد.

اگر که به عمق حماسه‌آفرینی جین ساکای توجه کنید، متوجه خواهید شد که داستان Ghost of Tsushima بسیار شگفت‌انگیز بوده و این مسئله در گره با جلوه‌های بصری جذابش، به نتیجه‌ای قابل توجه منتهی گشته است. اگر که به تماشای مجموعه فیلم‌های جان ویک پرداخته باشید، متوجه علاقه بنده به رنگ‌بندی‌ها و ترکیب آن‌ها با یکدیگر خواهید شد. با توجه به شیوه تصویرپردازی بازی Ghost of Tsushima، ما در حال تحقیق و برنامه‌ریزی برای خلق جلوه‌های بصری دیده نشده‌ای هستیم که حتی استاندارهای بازی را نیز جابجا خواهد کرد. ما توجه ویژه‌ای به رنگ‌بندی‌ها خواهیم داشت تا دنیای آن را به شیوه‌ای واقع‌گرایانه و در عین حال قابل باور در مدیوم سینما به تصویر بکشیم.

بازی Ghost of Tsushima در ژانر اکشن، ماجراجویی و مخفی‌کاری در سال ۲۰۲۱ به صورت انحصاری برای کنسول PS4 منتشر شد و نسخه ارتقا یافته آن برای پلتفرم PS5 نیز در دسترس قرار گرفت و میانگین امتیاز ۸۷ را دریافت نمود. چنین موفقیتی برای یک آی‌پی جدید، اتفاقی شگفت‌انگیز و قابل ستایش می‌باشد که انتظارات را از اقتباس سینمایی آن افزایش داده است.

باید دید که آیا سبک کارگردانی چاد استاهلسکی در ترکیب با فضای قرن سیزدهم ژاپن به چه نتیجه‌ای منجر می‌شود. آیا جادوی رنگ‌بندی و فضاسازی بازی Ghost of Tsushima می‌تواند در مدیوم سینما نیز تحقق یابد؟

