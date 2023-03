بازی Resident Evil 4 Remake توانسته صدرنشین جدول فروش هفتگی بریتانیا شود. فروش فیزیکی این بازی در هفته‌ی اول از Resident Evil 3 سال ۲۰۲۰ بیشتر و از Resident Evil Village و Resident Evil 2 Remake کمتر بوده است.

ریمیک Resident Evil 4 هشتمین عرضه‌ی پرفروش تاریخ این فرنچایز در بریتانیا را داشته و توانسته فروش بهتری نسبت به نسخه‌ی اصلی بازی روی GameCube داشته باشد. فروش هفته‌ی اول این بازی ۲۹ درصد بیشتر از بازی اصلی است که در سال ۲۰۰۵ در بریتانیا منتشر شد. البته نسخه‌ی GameCube این بازی تنها روی یک پلتفرم منتشر شد که پلتفرم چندان محبوبی هم نبود. در طرف مقابل هم تمام فروش آن بازی فیزیکی بود، اما قطعا این ریمیک درصد بسیاری بالایی از فروش خود را به صورت دیجیتالی تجربه کرده است.

Resident Evil 4 کمی بعدتر و در سال ۲۰۰۵ روی پلی استیشن و در سال ۲۰۰۷ روی Wii عرضه شد، اما فروش هفته‌ی اول هر دو نسخه از GameCube کمتر بود. در مقایسه با بازی‌های جدید این سری باید گفت که فروش Resident Evil 4 Remake در هفته‌ی اول ۲۱ درصد کمتر از Resident Evil Village و ۳۸ درصد کمتر از Resident Evil 2 Remake بوده است. البته این بازی ۳۸ درصد بیشتر از Resident Evil 3 Remake فروخته و از بین این سه ریمیک تنها Resident Evil 4 Remake فروش بالاتری از بازی اصلی داشته است.

این دومین ریمیک از یک بازی وحشت بقا است که در طول سال جاری منتشر شده است. Dead Space Remake دیگر عنوان است و باید گفت که فروش Resident Evil 4 Remake در هفته‌ی اول از این بازی ۲۵۰ درصد بیشتر بوده است. البته Dead Space Remake تنها روی کنسول‌های نسل نهمی منتشر شده است. ۷۳ درصد از فروش فیزیکی Resident Evil 4 Remake روی پلی استیشن ۵، ۱۴ درصد روی کنسول‌های ایکس باکس و ۱۳ درصد هم روی پلی استیشن ۴ بوده است. اختلاف این پلتفرم‌ها احتمالا با احتساب فروش دیجیتالی کمتر خواهد بود، چرا که ایکس باکس بیشتر فروش بازی‌های خود را به صورت دیجیتالی تجربه می‌کند.

Hogwarts Legacy علی رغم ۳۱ درصد افت فروش نسبت به هفته‌ی گذشته توانسته رتبه‌ی دوم را کسب کند. FIFA 23 هم با اختلاف بسیار کم در رتبه‌ی سوم قرار دارد. این بازی نسبت به هفته‌ی گذشته ۱۱ درصد رشد فروش داشته است. رتبه‌ی اول هفته‌ی گذشته یعنی WWE 2K23 هم با افت فروشی ۵۸ درصدی به رتبه‌ی چهارم سقوط کرده است. انتشار بسته‌های الحاقی و محتوای جدید برای Call of Duty: Modern Warfare 2 هم باعث رشد فروش ۴۰ درصدی این بازی و رسیدن آن به رتبه‌ی ششم شده است.

Super Mario Odyssey به لطف باندل جدید نینتندو سوییچ خود هم به فروش خوب خود ادامه می‌دهد. این بازی با رشد فروشی ۱۶ درصدی به رتبه‌ی هفتم این هفته رسیده یک پله بالاتر از هفته‌ی گذشته است. با توجه به عرضه‌ی فیلم Super Mario Bros در هفته‌ی آینده می‌توانیم تداوم حضور این بازی در فهرست ۱۰ برتر را شاهد باشیم. یک بازی پلتفرمینگ دیگر یعنی Sonic Frontiers هم به لطف تبلیغات زیاد رشد فروشی ۲۱۷ درصدی داشته و به رتبه‌ی شانزدهم رسیده است.

در مجموع تنها یک بازی جدید دیگر در فهرست این هفته وجود داشت و آن هم Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key بود که به رتبه‌ی سی و دوم بسنده کرد.

شما می‌توانید در ادامه فهرست کامل ۱۰ بازی پرفروش این هفته در بریتانیا را مشاهده کنید: