بازی Far Cry 5 از مرز ۳۰ میلیون بازیکن عبور کرد

آپدیت نسل نهمی بازی Far Cry 5 به تازگی منتشر شد. این آپدیت نرخ فریم ۶۰ فریم بر ثانیه و وضوح تصویر بالاتر را به نسخه‌های پلی استیشن ۵ و ایکس باکس سری ایکس اضافه می‌کند.

یوبی‌سافت (Ubisoft) به مناسبت ۵ سالگی بازی بالاخره آپدیت ۶۰ فریم بر ثانیه‌ی Far Cry 5 را برای ایکس باکس سری ایکس/اس و پلی استیشن ۵ عرضه کرد و حالا این بازی از مرز ۳۰ میلیون بازیکن عبور کرده است. این آپدیت نرخ فریم تمام نسخه‌ها را افزایش داده و وضوح تصویر بازی هم روی ایکس باکس سری ایکس به ۴K، روی پلی استیشن ۵ به ۱۶۲۰p و روی ایکس باکس سری اس هم به ۱۰۸۰p می‌رسد.

البته باید گفت که این شوتر جهان باز روی سرویس Game Pass و PlayStation Plus Extra هم در دسترس است. بین ۲۳ تا ۲۷ مارس هم شاهد رایگان شدن بازی بودیم، پس احتمالا بازیکنان زیادی روی کنسول‌های نسل جدید این بازی را برای بار اول امتحان کردند. پس ۳۰ میلیون بازیکن به معنای ۳۰ میلیون نسخه فروش نیست، اما در هر صورت دستاورد بزرگی برای این بازی است.

برای آینده‌ی فرنچایز Far Cry هم باید گفت که طبق شایعات، یوبی‌سافت ظاهرا در حال کار روی دو بازی مختلف از این فرنچایز است. اولی یک بازی سنتی Far Cry تک‌نفره با نام Far Cry 7 است و دیگری هم یک بازی چندنفره با اسم رمز Project Maverick است. دومی ظاهرا یک شوتر استخراجی است که در آلاسکا جریان دارد. هم‌چنین طبق این شایعات هر دو بازی پاییز ۲۰۲۵ را برای عرضه هدف گرفته‌اند. پس زمان زیادی تا رونمایی از آن‌ها باقی مانده است.

بازی Far Cry 5 اصالتا در مارس سال ۲۰۱۸ برای ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و پلتفرم PC عرضه شد. این بازی سریع‌ترین فروش در تاریخ این فرنچایز را داشت و فروش آن در هفته‌ی اول از ۳۱۰ میلیون دلار عبور کرد.