بر اساس گزارش‌های منتشر شده اخیر، Virtuos، استودیویی که مسئولیت توسعه بازی‌هایی نظیر Assassin’s Creed: The Ezio Collection، Batman: Return to Arkham و Final Fantasy XII: The Zodiac Age را بر عهده داشته است، در حال حاضر بر روی پورت یکی از بازی‌های بزرگ (AAA) برای کنسول نینتندو سوییچ کار می‌کند.

این خبر از سوی یکی از فعالان سرویس «یوتیوب» که با نام «Doctre81» شناخته می‌شود منتشر شده است. وی با انتشار گزارشی در انجمن‌ وب‌سایت «نئوگف» مدعی شد که یکی از برنامه‌نویسان استودیوی Virtuos در پروفایل خود در سرویس لینکدین، به ساخت پورتی از یکی از بازی‌های بزرگ بر روی کنسول جدید شرکت نینتندو، یعنی نینتندو سوییچ، اشاره کرده است.

در بخش اطلاعات پروفایل شیائو ژانگ (Xiaoyu Zhang)، که یکی از برنامه‌نویسان استودیوی مورد بحث است، چنین آمده است:

پورت یکی از بازی‌های بزرگ برای نینتندو سوییچ

رندر مجدد با API گرافیکی بومی نینتندو (Nvn)

طراحی و پیاده‌سازی مجدد مکانیزم سطح پائین از مدیریت منابع گرافیکی و رشته‌ها

بهره‌برداری از مزایای عملکرد API‌ای مشابه Vulkan (UMA، مدیریت صریح حافظه گرافیکی، کنترل کاملی از هماهنگ‌سازی پردازنده مرکزی و پردازنده گرافیکی و غیره)

این برنامه‌نویس ارشد از ماه مارس ۲۰۱۶ به استودیوی Virtuos پیوسته است. با این وجود، مشخص نیست که آیا ساخت این پورت نامشخص از همان زمان آغاز شده یا پیش از ورود ژانگ نیز در دست توسعه قرار داشته است.

در حال حاضر هیچ جزئیاتی مبنی بر اینکه کدام یک از بازی‌های بزرگ صنعت بازی‌های ویدئویی قرار است که به جدیدترین کنسول شرکت نینتندو راه یابد، در دسترس نیست و باید منتظر اطلاعیه‌های جدید استودیوی نامبرده و یا شرکت نینتندو بمانیم.

بی‌شک با توجه به موفقیت غیرقابل‌ پیش‌بینی نینتندو سوییچ در بازار، ناشرین و توسعه‌دهندگان زیادی از این کنسول خانگی/دستی حمایت و پشتیبانی خواهند کرد. اخیراً، رئیس شرکت Take-Two از نینتندو سوییچ به عنوان یک کنسول بسیار جذاب یاد کرده و مدعی شده است که تلاش دارد بازی‌های بیشتری را برای این کنسول عرضه کند؛ گفته‌های وی را از این نشانی می‌توانید بخوانید.

منبع متن: gamefa