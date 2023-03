تاریخ اکران فیلم Killers of the Flower Moon ساخته اسکورسیزی مشخص شد

تاریخ اکران فیلم Killers of the Flower Moon ساخته مارتین اسکورسیزی به صورت رسمی اعلام شده است.

فیلم قاتلان ماه کامل (Killers of the Flower Moon) جدیدترین اثر از مارتین اسکورسیزی به شمار می‌رود که اثری تاریخی و درام است و داستان آن روی هدف قرار دادن و قتل اعضای قبیله نفت‌خیز اوسیج در اوکلاهاما در اوایل دهه بیست میلادی تمرکز دارد.

بازیگران برجسته و بااستعدادی در فیلم «قاتلان ماه کامل» نقش‌آفرینی می‌کنند که در رأس آن‌ها لئوناردو دی کاپریو قرار دارد. از جمله دیگر بازیگران این اثر نیز می‌توان به رابرت دنیرو، برندن فریزر، جسی پلمونز، لیلی گلادستون و جان لیثگو اشاره کرد.

سکان کارگردانی این فیلم را مارتین اسکورسیزی در دست دارد و فیلم‌نامه آن را نیز اریک راث بر اساس کتابی به نام قاتلان ماه کامل: قتل‌های اوسیج و تولد اف‌بی‌آی (Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI) نوشته دیوید گرن قلم زده است.

داستان فیلم «قاتلان ماه کامل» پیرامون برنامه‌ای برای به قتل رساندن اعضای قبیله اوسیج در شمال شرقی اوکلاهاما از سال ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۵ میلادی است. این قبیله به دلیل کشف ذخایر عظیم نفتی در زمین‌های خودشان در اواخر قرن نوزدهم، به ثروت عظیمی دست پیدا کردند.

در سال ۱۹۲۱ میلادی، جسد یک زن از این قبیله در جنگل‌ها پیدا شد اما تا سال ۱۹۲۵ میلادی بیش از ۶۰ جسد دیگر از اعضای این قبیله کشف شدند و همین نیز سبب شد تا سازمان تازه تأسیس اف‌بی‌آی برای تحقیق در این رابطه وارد عمل شود.

به تازگی تأیید شده که فیلم «قاتلان ماه کامل» قرار است در تاریخ ۲۰ اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۲۸ مهر ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران شود، البته قبل از آن و در تاریخ ۶ اکتبر، این فیلم به صورت مختصر در برخی از سینماهای منتخب اکران خواهد شد.

