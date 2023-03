همان‌طور که شرکت نینتندو دیروز وعده داده بود، دقایقی پیش، ویدیویی ۱۰ دقیقه‌ای از گیم‌پلی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom به اشتراک گذاشته شد.

در این ویدیو، شاهد سیستم مبارزات، جابه‌جایی در جهان اثر و محیط‌های جدید هستیم که مطمئناً برای طرفداران جذاب خواهند بود. در ادامه، ویدیوی گیم‌پلی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom را مشاهده می‌کنید:

همچنین، آقای اِیجی ائونوما (Eiji Aonuma)، تهیه‌کنندۀ فرنچایز Zelda، رسماً تایید کرد که پروسۀ ساخت آن به پایان رسیده و به عبارتی گلد شده است.

بازی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom در تاریخ ۱۲ می ۲۰۲۳ (۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲) در دسترس دارندگان کنسول نینتندو سوییچ قرار خواهد گرفت.