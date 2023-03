بازگشت بتی راس با هنرنمایی لیو تایلر در فیلم Captain America 4

پس از گذشت ۱۵ سال شاهد بازگشت لیو تایلر در قامت بتی راس، معشوقه بروس بنر در فیلم Captain America 4 خواهیم بود.

فیلم The Incredible Hulk (هالک شگفت‌انگیز) یکی از آثار پایه‌گذار دنیای سینمایی مارول لقب می‌گیرد که ۱۵ سال پیش در سینما اکران شد. در حالی که ادوارد نورتون از نقش‌آفرینی بروس بنر کناره‌گیری کرد و از آن زمان تاکنون مارک رافلو ایفای نقش این ابرقهرمان را بر عهده داشته اما به نظر می‌رسد که شاهد بازگشت باقی شخصیت‌های فیلم سال ۲۰۰۸ خواهیم بود.

چهارمین فیلم از فرنچایز کاپیتان آمریکا که تحت عنوان Captain America: New World Order (کاپیتان آمریکا: نظم نوین جهانی) شناخته شده و سم ویلسون را در قامت قهرمان جدید دنیای سینمایی مارول به تصویر می‌کشد، نه تنها میزبان حضور ژنرال تاندربولت راس (پس از مرگ شوکه‌کننده ویلیام هرت، هریسون فورد ایفای نقش آن را بر عهده گرفته است) و لیدر با هنرنمایی تیم بلیک نسلون هستیم، بلکه طبق تازه‌ترین گزارش منتشر شده، معشوقه بروس بنر نیز در این پروژه باز خواهد گشت.

طبق گزارش منتشر شده از سوی خبرگزاری هالیوود ریپورتر، لیو تایلر برای ایفای دوباره نقش بتی راس، معشوقه بروس بنر/هالک در فیلم Captain America: New World Order ظاهر خواهد شد تا بالاخره شاهد حضور این شخصیت محبوب و مهم دنیای کمیک در دنیای سینمایی مارول باشیم.

پس از وقایع سریال The Falcon and the Winter Soldier (فالکون و سرباز زمستان) که سم ویلسون به کاپتیان آمریکای جدید دنیای سینمایی مارول بدل گشت، حال با قدرت گرفتن ژنرال راس به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده آمریکا، دنیا با تهدیداتی غیرمنتظره روبرو شده که بار دیگر پای قهرمانان MCU را به داستان باز خواهد کرد. باید دید که حضور دوباره بتی راس با هنرنمایی لیو تایلر منجر به چه اتفاقاتی خواهد شد. آیا هالک مارک رافلو نیز در این پروژه حضور پیدا خواهد کرد؟ تنها زمان می‌تواند به چنین سوالی پاسخ دهد.

فیلم Captain America: New World Order که توسط ژولیوس اونا کارگردانی می‌شود، برای اکران در تاریخ ۳ مه ۲۰۲۴ ( ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳) در نظر گرفته شده است.

منبع: CBR