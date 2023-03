ویدیو: تریلر زمان انتشار نسخه PC بازی The Last of Us Part 1 را مشاهده کنید

سرانجام بازی محبوب The Last of US Part 1 برای مخاطبین رایانه‌های شخصی در دسترس قرار گرفت و به همین مناسبت، سونی و ناتی داگ تریلر زمان انتشار این عنوان را به اشتراک گذاشتند.

پیش از هر چیز، بهتر است از جزئیاتی حول نحوۀ اجرای بازی و فناوری‌های تحت پشتیبانی آن آگاهی داشته باشید. بازی The Last of Us Part 1 روی PC از قابلیت‌های FSR 2.2 و DLSS Super Resolution برخوردار بوده و همچنین، از مانیتورهای عریض و فوق عریض ۲۱:۹ و ۳۲:۹ پشتیبانی می‌کند. از سوی دیگر، این نسخه شامل گزینه‌هایی مانند Vsync، محدودیت نرخ فریم و چند ویژگی دیگر از جمله کیفیت بافت، سایه‌ها، انعکاس‌ها، Ambient Occlusion و غیره نیز می‌شود. علاوه بر صفحه کلید و ماوس، بازیکنان در پورت PC عنوان The Last of Us Part 1 می‌توانند با استفاده از کنترلرهای DualShock 4 و DualSense به تجربه‌ آن بپردازند که دومی از محرک‌های تطبیقی و بازخورد لمسی بهره می‌برد.

سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادی برای تجربۀ The Last of Us Part 1

در ادامه تریلر زمان عرضه (لانچ) بازی را مشاهده می‌کنید:

گیمفا به‌زودی بررسی فنی این عنوان را با شما به اشتراک خواهد گذاشت تا از کیفیت پورت The Last of Us Part 1 روی PC آگاه شوید.