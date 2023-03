برنامه محتوای الحاقی Saints Row در سال جاری اعلام شد

استودیوی Volition از برنامه‌های خود جهت انتشار محتوای گسترشی پس از عرضه‌ برای ریبوت Saints Row در ماه‌های مه، ژوئیه و آگست رونمایی کرد.

با اینکه عرضه‌ی ریبوت Saints Row استودیوی Volition نتوانست نظر گروه امبریسر (Embracer Group) را از نظر تجاری جلب کند اما این توسعه‌دهنده در نظر دارد محتوای گسترشی بسیاری را در سال جاری برای بازیکنان در دسترس قرار دهد. استودیوی Volition در همین راستا از برنامه‌ی خود جهت انتشار به‌روزرسانی‌های Saints Row رونمایی کرد که طبق آن، دارندگان Expansion Pass می‌توانند در ماه‌های مه، ژوئیه و آگست امسال، به‌روزرسانی‌های بزرگ و گسترش‌دهنده را دریافت نمایند.

طبق این برنامه، استودیوی Volition در ماه مه ۲۰۲۳ به‌روزرسانی The Heist and The Hazardous را در دسترس قرار می‌دهد. این محتوای گسترشی شامل ماموریت‌های داستانی، سلاح، اتومبیل، آیتم‌های تزئینی و موارد دیگر خواهد بود. در واقع این به‌روزرسانی همراه با محتوای گسترشی ماه آگست، قرار است کمپین داستان Saints Row را گسترش دهند و بازیکنان می‌توانند با اعضای گروه Saints به ماجراجویی‌های جدیدی بپردازند.

در همین حال به‌روزرسانی Doc Ketchum’s Murder Circus در ماه ژوئیه عرضه می‌شود و یک حالت بازی تک‌نفره‌ی جدید را شامل می‌شود که در نسخه‌ای دگرگون‌شده از Santo Ileso جریان دارد. علاوه بر این به‌روزرسانی‌های گسترشی، استودیوی Volition محتوای بیشتری را در دست توسعه دارد که به صورت رایگان در دسترس تمام بازیکنان Saints Row قرار می‌گیرند و اولین مورد آن، محتوای Sunshine Springs در ماه مه خواهد بود. همچنین بهبود حالت سلفی (Selfie Mode) و سیستم مبارزه در برنامه‌ی توسعه‌دهندگان قرار دارد.

ریبوت Saints Row هم‌اکنون روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس در دسترس قرار دارد.