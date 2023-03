ناتی داگ: از مشکلات عملکرد و کرش The Last of Us Part 1 روی PC آگاه هستیم

بازی The Last of Us Part 1 سرانجام دیروز برای PC عرضه شد، اما متاسفانه با مشکلات فنی متعددی روبه‌رو است و اکثریت مخاطبین استیم برای آن نقد منفی ثبت کرده‌اند.

پس از انتظاری طولانی‌مدت، The Last of Us Part 1 از طریق فروشگاه اپیک گیمز و استیم روی PC در دسترس قرار گرفت. متاسفانه، پلیرها در رابطه با این عنوان گزارش کرش کردن، بارگذاری طولانی مدت، مشکلات عملکرد و چندین ایراد دیگر را داده‌اند. این موضوع باعث شده تا بازی امتیاز «بیشتر منفی» را از کاربران استیم دریافت کند.

سیستم مورد نیاز و سیستم پیشنهادی برای تجربۀ The Last of Us Part 1

خوشبختانه ناتی داگ (Naughty Dog) از مشکلات بازی آگاه و فهرست آن‌ها را نیز به اشتراک گذاشته است. همچنین، ایراداتی در رابطه با درایورهای قدیمی‌تر وجود دارد که حتی با در اختیار داشتن حداقل سیستم مورد نیاز، باعث می‌شود بازی بارگذاری نشود. سازندگان در حال حاضر روی مشکلات پورت PC بازی The Last of Us Part 1 کار می‌کنند و احتمالا در آپدیت‌های آینده، آن‌ها را برطرف خواهند کرد.

شما می‌توانید از طریق این نشانی، تریلر زمان انتشار نسخۀ PC بازی را مشاهده کنید.

