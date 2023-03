به مناسبت عرضه‌ی The Last of Us Part 1 روی رایانه‌های شخصی، ناتی داگ بار دیگر تاکید کرد که به ساخت بازی برای هر دو پلتفرم پلی استیشن و PC ادامه خواهد داد.

شرکت ناتی داگ در اواخر سال گذشته میلادی، بازی Uncharted: Legacy of Thieves Collection را روی رایانه‌های شخصی عرضه کرد. این توسعه‌دهنده در ادامه عنوان The Last of Us Part 1 را روی این پلتفرم در دسترس قرار دارد تا جای پای خود را در این زمینه بیش از پیش محکم کند. با اینکه در گذشته احتمال عرضه‌ی بازی‌های فرست-پارتی این شرکت برای پلتفرم رایانه‌های شخصی بسیار ضعیف بود اما به نظر می‌رسد ناتی داگ برنامه‌ای برای توقف آن ندارد.

در یک پست وبلاگ که اخیرا به مناسبت انتشار بازی The Last of Us Part 1 روی پلتفرم رایانه‌های شخصی منتشر شد، ناتی داگ تایید کرد که در آینده قصد دارد به توسعه‌ی بازی‌های ویدئویی برای هر دو پلتفرم پلی استیشن و رایانه‌های شخصی ادامه دهد.

این توسعه‌دهنده در پست وبلاگ توضیح داد:

بازیکنان پلی‌ استیشن و رایانه‌های شخصی مطمئن باشند که ما مشتاقانه منتظر به اشتراک گذاشتن محتوای بیشتر هستیم و تفاوتی ندارد که از بین کنترلر DualSense یا ماوس و صفحه‌کلید، کدام را ترجیح دهید. توسعه بازی برای هر دو پلتفرم به ما قدرت می‌دهد تا تجربه‌های آموخته شده از هر دو را در طراحی کلی بازی‌های خود بگنجانیم. به اشتراک گذاشتن داستان‌ها و تجربه‌های ما روی پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی همان چیزی است که ناتی داگ از آن استقبال می‌کند و در ادامه به حمایت از آن ادامه خواهد داد.

هنوز مشخص نیست که حمایت ناتی داگ در آینده از هر دو پلتفرم پلی استیشن و رایانه‌های شخصی دقیقا شامل چه مواردی خواهد بود اما می‌توان حدس زد که عنوان چند‌نفره و مستقل The Last of Us که ظاهرا بلندپروازانه‌ترین پروژه آن‌ها تا به امروز است، روی هر دو پلتفرم در دسترس قرار خواهد گرفت. سال گذشته هرمن هالست (Hermen Hulst)، رئیس استودیوهای پلی‌ استیشن، تایید کرد که بازی‌های لایو سرویس آینده‌ی شرکت سونی به طور همزمان برای پلی استیشن ۵ و رایانه‌های شخصی عرضه می‌شوند و بر همین اساس، می‌توان فرض کرد که بازی چندنفره در حال ساخت ناتی داگ نیز در این دسته قرار می‌گیرد.