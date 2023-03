طبق اطلاعات وبسایت SteamDB، بازی The Last of Us Part 1 در نخستین روز عرضه در استیم (Steam) به رکورد ۳۶۴۶۹ بازیکن همزمان دست یافته است.

بازی The Last of Us Part 1 روز گذشته برای رایانه‌های شخصی منتشر شد و نخستین حضور این مجموعه در این پلتفرم صورت گرفت. شرایط پس از عرضه اما، به آن خوبی که انتظار می‌رفت، رقم نخورد. در زمان نگارش این خبر، نظر بیش‌تر کاربران استیم درباره‌ی این بازی منفی است و تنها ۳۲ درصد از بیش از ۵۰۰۰ نقد کاربران مثبت بوده است.

با این وجود، هنگامی که آمار و ارقام دیگر را بررسی می‌کنیم، عملکرد خوب بازی به چشم می‌آید. بنا بر اطلاعات سایت SteamDB، شمار بازیکنان همزمان The Last of Us Part 1 در روز عرضه به ۳۶۴۹۶ نفر رسید و از این حیث، چهارمین عرضه‌ی برتر عناوین پلی استیشن در استیم لقب گرفت. سریال اقتباسی HBO نیز در آمار فروش بازی بی‌تأثیر نبوده و نخواهد بود.

سه بازی God of War با ۷۳۵۲۹ بازیکن، Marvel’s Spider-Man Remastered با ۶۶۴۳۶ بازیکن و Horizon Zero Dawn با ۵۶۵۵۷ بازیکن بالاتر از این عنوان قرار دارند. جدول رتبه‌بندی ۹ عنوان برتر پلی استیشن در استیم از نظر شمار بازیکنان همزمان در روز عرضه در ادامه قابل مشاهده است:

رتبه نام بازی شمار بازیکنان همزمان روز عرضه در استیم ۱ God of War ۷۳۵۲۹ ۲ Marvel’s Spider-Man Remastered ۶۶۴۳۶ ۳ Horizon Zero Dawn ۵۶۵۵۷ ۴ The Last of Us Part 1 ۳۶۴۶۹ ۵ Days Gone ۲۷۴۵۰ ۶ Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ۱۳۵۳۹ ۷ Uncharted: Legacy of Thieves Collection ۱۰۸۵۱ ۸ Returnal ۶۶۹۱ ۹ Sackboy: A Big Adventure ۶۱۰

استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) نیز اعلام کرده است که تلاش می‌کند مشکلات عملکرد اجرایی، کرش‌ها و سایر ایرادهای فنی را با عرضه‌ی به‌روزرسانی‌ها در آینده رفع نماید.