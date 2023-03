استودیوی نام‌ آشنای MachineGames مدت‌ها پیش اعلام کرد که در حال ساخت بازی Indiana Jones است. در این مقاله به اطلاعات منتشر شده راجع به این عنوان خواهیم پرداخت.

اگر از طرفداران ماجراجو و باستان‌شناس معروف یعنی ایندیانا جونز (Indiana Jones) هستید، باید خوشحال باشید؛ چرا که عنوانی به همین نام، در حال حاضر در دست توسعه قرار دارد. در ماه ژانویه سال ۲۰۲۱، تیزری هیجان‌انگیز منتشر شد که نشان می‌داد بازی Indiana Jones، توسط شرکت بتسدا (Bethesda) و استودیوی ماشین‌گیمز (MachineGames) در دست ساخت قرار دارد. پس از گذشت چند ماه از پخش این تیزر، بتسدا اعلام کرد که این عنوان در حال سپری کردن مراحل ابتدایی توسعه بوده و مدت زیادی با تاریخ عرضه‌ خود فاصله دارد. با این‌ حال، خبر ساخت این اثر به صورت انحصاری برای ایکس‌باکس سری ایکس/اس و PC، باعث می‌شود تا حتی با وجود عدم در دسترس بودن اطلاعات زیاد راجع به آن، گیمرها از هم‌اکنون برای انتشار لحظه‌شماری کنند. این‌که استودیوی خوش‌نامی هم‌چون ماشین‌گیمز وظیفه توسعه Indiana Jones را برعهده دارد، باعث می‌شود تا انتظارات برای خلق یک اثر ارزشمند و موفق افزایش پیدا کند. فراموش نکنید که ماشین‌گیمز، سابقۀ ساخت تعدادی از برترین بازی‌های سبک شوتر اول شخص از قبیل Wolfenstein: The New Order و Wolfenstein 2: The New Colossus را در کارنامه دارد و این خود باعث شده تا توقعات حول محور جدیدترین بازی این استودیو افزایش پیدا کند.

یکی دیگر از موضوعاتی که باعث می‌شود تا بی‌صبرانه منتظر انتشار Indiana Jones باشیم، این است که این بازی قصد دارد تا یک داستان جدید و مستقل را در شرایطی تعریف کند که این ماجراجوی معروف، در اوج حرفه‌ خود قرار دارد. این‌‌ که بازی Indiana Jones چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و چه داستانی را روایت خواهد نمود، با توجه به ماجراجویی‌های دیوانه‌وار این شخصیت، باعث می‌شود تا انتظار برای عرضه آن دشوار باشد. در ادامه این مقاله، به کلیه اطلاعات موجود پیرامون این اثر خواهیم پرداخت.

تیزر بازی Indiana Jones

همان‌طور که در ابتدای مقاله ذکر کردیم، معرفی بازی Indiana Jones توسط یک تیزر در سال ۲۰۲۱ صورت گرفت. این تیزر، نکات پنهان و در عین حال جذاب بسیاری داشت و بر اساس آن‌ها، می‌توانیم برداشت‌های خاص خود را پیرامون مقصد احتمالی ایندیانا جونز داشته باشیم. در این ویدیو، می‌توانیم موارد ظریف بسیاری را مشاهده کنیم؛ پاسپورت، کلاه و شلاق معروف ایندیانا جونز تنها بخشی از این نکات هستند. با این‌ حال، احتمالا جذاب‌ترین سرنخ موجود در این تیزر، بلیط هواپیما به مقصد شهر رُم است که تاریخ ۱۹۳۷ میلادی را نمایش می‌دهد. این تاریخ، نمایان‌گر این موضوع است که وقایع بازی بین رویدادهای دو فیلم Raiders of the Lost Arc و Indiana Jones and the Last Crusade رخ می‌دهد. با توجه به مکان و تاریخ وقوع بازی، می‌توانیم انتظار این را داشته باشیم که چهره سیاسی معروف ایتالیایی و رهبر حرب فاشیست در این کشور یعنی بنیتو موسولینی (Benito Mussolini) هم در این بازی به نحوی حضور داشته باشد. از سوی دیگر، نوشته‌های روی میز نشان‌دهنده این موضوع هستند که دولت امریکا و کلیسای واتیکان نیز در این بازی نقش خاص خود را ایفا خواهند نمود‌. علاوه بر این، کتاب‌هایی که در این تیزر اسامی‌شان به چشم می‌خورد عبارتند از: Ancient Cirlcles ،Forbidden Stones و Myths that Made.

می‌دانیم که شهر رُم به سبب قدمت و تمدن خود، دارای افسانه‌ها و مکان‌های تاریخی بسیاری بوده و داستان‌های جذابی برای تعریف کردن دارد؛ با این‌ وجود، ذکر نام واتیکان احتمالا بدین معناست که ایندیانا جونز برای بدست آوردن یک شئ باستانی خاص، راهی این شهر می‌شود. ایتالیا کشوری است که دیوارهای سنگی Cyclopean Ruins را که قدمت تاریخی زیادی دارند، در خود جای داده است. همچنین، داستان‌ها و افسانه‌های بسیاری وجود دارد که از این سخن می‌گویند زمانی غول‌ها، در این سرزمین باستانی زندگی می‌کرده‌اند. بخشی از Cyclopean Ruins در خارج از شهر رُم (در قسمت مرکزی غرب) آن قرار دارد.

تاریخ عرضه بازی Indiana Jones

در زمان پخش تیزر بازی Indiana Jones، صفحه توییتر بتسدا اعلام کرد که استودیوی ماشین‌گیمز وظیفه ساخت این عنوان را برعهده داشته و تاد هاوارد (Todd Howard) به عنوان مدیر اجرایی در پروسه تولید این اثر ایفای نقش خواهد نمود. همچنین در این توییت اعلام شد که بازی Indiana Jones، در همکاری با لوکاس‌فیلم‌گیمز (LucasfilmGames) ساخته می‌شود. در این توییت ضمن بیان این‌که سازندگان بازی، از اعلام خبر ساخت این اثر هیجان‌زده هستند، گفته شد که تا انتشار اخبار بیشتر حول محور پروژه Indiana Jones باید صبر کنیم. باید خاطر نشان کرد که در حال حاضر، تاریخی برای انتشار این اثر تعیین نشده. این در حالی است که هم‌اکنون طرفداران بی‌صبرانه منتظر عرضه عناوین Starfield و The Elder Scrolls 6 هستند. دیده می‌شود که بتسدا، تقویم بسیار شلوغی را برای خود و بازیکنان تدارک دیده و روی عناوین بلاک‌باستری متعددی مشغول به کار است. با این‌ که تاریخ عرضه بازی Indiana Jones مشخص نشده اما می‌دانیم که سری فیلم‌های این قهرمان دوست‌داشتنی، با عرضه جدیدترین نسخه آن در سال ۲۰۲۳ ادامه خواهند یافت. اگر بتسدا می‌خواهد تا از هایپ فیلم بعدی Indiana Jones به نفع خود استفاده کند، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بازی Indiana Jones نیز در سال ۲۰۲۳ عرضه شود، اما بعید به نظر می‌رسد که این پروژه به سال ۲۰۲۳ برسد.

پلتفرم‌های مقصد بازی Indiana Jones

با توجه به این‌که این بازی متعلق به بتسدا است، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که PC و کنسول‌های نسل نهمی مایکروسافت، پلتفرم‌های مقصد Indiana Jones را تشکیل بدهند. سوال مهمی که در چنین شرایطی مطرح می‌شود، این است که کاربران پلی استیشن ۵ نیز قادر به تجربه این اثر خواهند بود یا خیر؟ می‌دانیم که مایکروسافت با رقم ۷.۵ بیلیون دلار، بتسدا را خریداری کرد. با این‌ حال، انحصاری شدن کلیه عناوین این استودیو، کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اخیراً در پادکستی اعلام شد که Indiana Jones، یک بازی انحصاری برای ایکس‌باکس خواهد بود؛ با این حال، این موضوع تاکنون به صورت رسمی تایید نشده است.

توسعه‌دهنده Indiana Jones

بازی Indiana Jones، با همکاری لوکاس‌فیلم‌گیمز و ماشین‌گیمز ساخته می‌شود. ماشین‌گیمز در توییتر پیرامون این موضوع چنین بیان کرد:

ما در حال توسعه بازی Indiana Jones هستیم. به عنوان طرفداران سرسخت این فرنچایز، فرصت روایت یک داستان اورجینال پیرامون این شخصیت محبوب را یک افتخار بزرگ برای خود می‌دانیم. ما بابت این موضوع به شدت هیجان‌زده و خرسند هستیم؛ لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این بازی در آینده با ما همراه باشید.

ماشین‌گیمز به دلیل ریبوت نمودن سری Wolfenstein، برای خود در صنعت گیم شهرت زیادی کسب کرده است. دیده می‌شود که این استودیو قبلا هم تجربه خلق شخصیت‌های ضد فاشیست را در کارنامه دارد. از سوی دیگر، احتمال دارد که با یک عنوان اول شخص مواجه شویم که تمرکز بالایی روی خلق صحنه‌های اکشن خواهد داشت، زیرا ماشین‌گیمز در ساخت عناوین شوتر اول شخص مهارت دارد.

از فیلم‌های Indiana Jones می‌دانیم که این شخصیت، سابقه مواجه شدن با نازی‌ها را در کارنامه دارد. از سوی دیگر، ماشین‌گیمز نیز در سری Wolfenstein به این حزب بدنام سیاسی پرداخته است. به خاطر داریم که بی جی بلازکوویچ (B J Blazkovicz)، یک اَبَرسرباز با امکانات ویژه بود؛ با این وجود، احتمالا رویکرد ماشین‌گیمز برای مقابله ایندیانا جونز با نازی‌ها سنتی‌تر از نحوه مبارزه بلازکوویچ با آنان است. از فیلم‌های Indiana Jones به خوبی می‌دانیم که او علاقه زیادی به استفاده از پیستول و تازیانه‌اش دارد و متخصص جان سالم به در بردن از موقعیت‌های غیرممکن محسوب می‌شود.

چه انتظاراتی از بازی Indiana Jones داریم؟

در ابتدا امیدواریم که همکاری لوکاس‌فیلم‌گیمز و ماشین‌گیمز، منجر به این شود که شخصیت ایندیانا جونز به هریسون فورد (Harrison Ford) شباهت داشته و براساس ظاهر او در سری فیلم‌های این فرنچایز محبوب ساخته شود. هیچ چیزی بدتر از این نیست که با امید بسیار، به تجربه یک بازی ساخته شده براساس یک فیلم بلاک‌باستری بپردازید اما متوجه شوید که ظاهر قهرمان داستان با آن‌چه که برای سال‌ها به نوستالژی شما تبدیل شده بود، متفاوت است‌.

این‌که انتظار داشته باشیم از صدای هریسون فورد در بازی Indiana Jones استفاده شود، به احتمال زیاد محقق نخواهد شد. این بازیگر در مرحله‌ای از حرفه خود قرار دارد که مجاب کردن او برای پذیرش چنین پروژه‌هایی دشوار است. به هر صورت، انتخاب کسی که دارای صدایی شبیه به هریسون فورد بوده و از نظر چهره نیز به فیلم‌های Indiana Jones مشابهت دارد، حداقل انتظاری است که از این بازی مورد انتظار می‌توانیم داشته باشیم. از سوی دیگر، امیدواریم که شخصیت ایندیانا جونز را با همان ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری خاص او در بازی ببینیم. در فرنچایز Indiana Jones، هیچ‌گاه شاهد این نبودیم که این شخصیت، با فراغ بال وارد مکانی مشخص شده و شروع به از بین بردن دشمنان به صورت بی‌مهابا کند. در واقع دیده می‌شود که او همواره از تلفیق مخفی‌کاری و حل معما برای رسیدن به گنجینه‌های مد نظر خود استفاده کرده و در هنگام مبارزه، بیشتر به استفاده از تازیانه‌ی معروف خود رغبت نشان می‌دهد تا این‌که از سلاح گرم استفاده نماید. امیدواریم از نقطه نظر گیم‌پلی، بازی Indiana Jones از Uncharted الگوبرداری کرده و به آن شباهت داشته باشد. یک بازی ماجراجویی با گیم‌پلی مشابه به فرنچایز فراموش‌نشدنی Uncharted، در حالی که پزوتاگونیست آن ایندیانا جونز معروف است، می‌تواند هر گیمری را برای تجربه آن هیجان‌زده کند. این‌که بتسدا و ماشین‌گیمز چه نقشه‌ای برای بازی Indiana Jones در سر دارند، تاکنون مشخص نبوده و برای کسب اطداعات بیشتر راجع به این بازی باید صبر کنیم.

در حال حاضر، فرصت زیادی در اختیار داریم تا یک بار دیگر سری فیلم‌های خاطره‌انگیز Indiana جونز را تماشا کنیم؛ حرکات و لحن صحبت شان کانری (Sean Connery) را تقلید کرده و خود را برای یک ماجراجویی جذاب با یکی از بزرگ‌ترین ماجراجوهای صنعت سرگرمی آماده نماییم.