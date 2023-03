برخی از سریال‌های تلویزیونی به سبب بهره‌گیری از المان‌هایی منحصر به فرد، ژانر فانتزی را برای همیشه دگرگون نمودند.

طی چند دهه گذشته به سبب پیشرفت تکنولوژی و بسط و گسترش ایده‌پردازی توسط نویسندگان، ژانر فانتزی در مدیوم تلویزیون وارد دوران تازه‌ای شد و شاهد ساخته شدن آثاری بودیم که نه تنها در تاریخ این صنعت بی‌سابقه بوده، بلکه حتی آثار سینمایی این ژانر را نیز به چالش کشیده است.

محبوبیت و جذابیت این ژانر کمپانی‌های هالیوودی را مجاب کرده تا سرمایه‌گذاری عظیمی را بر روی آثار خود صورت داده و در نتیجه شاهد سریال‌هایی هستیم که در کنار تمامی جذابیت‌های بصری و روایی خود، از المان‌های ناب و منحصر به فردی بهره برده‌اند که مسبب ایجاد یک دگرگونی شگفت‌انگیز گشته‌اند.

به همین منظور نیز در این مقاله به معرفی ۱۰ سریال تاثیرگذاری خواهیم پرداخت به نوعی در خط مقدم دگرگونی ژانر فانتزی قرار داشته و تاثیر به‌سزایی بر آثار پس از خود داشته‌اند. پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

سریال Outlander (غریبه)

مجموعه تلویزیونی Outlander شاید که برخلاف باقی آثار این مقاله هیچ موجود و المان‌های فراطبیعی را در خود جای نداده باشد اما روایت‌گر یکی از جذاب‌ و حماسی‌ترین داستان‌های ژانر فانتزی می‌باشد که طرفداران بسیاری را در سراسر جهان برای خود دست و پا کرده است.

این سریال درام و تاریخی بریتانیایی که که چندین و چند المان منحصر به فرد را با یکدیگر ترکیب کرده است، از عناصر سفر در زمان و روایتی عاشقانه بهره گرفته تا به عنوان یکی از به یاد ماندنی‌ترین ساخته‌های تاریخ سرویس نتفلیکس لقب بگیرد. اثری که در اواخر جنگ جهانی دوم جریان داشته و روایت‌گر پزشکی به نام کترینا بلف می‌باشد که به صورت کاملاً اتفاقی در زمان سفر کرده و به سال ۱۷۴۳ منتقل می‌شود. جایی که تمامی ذهنیات و حقایق زندگی وی به چالش کشیده شده و زمینه‌ساز مجموعه‌ای از ماجراجویی‌های تاریخی می‌باشد یکی از آثار منحصر به فرد ژانر فانتزی را پدید آورده است.

سریال Buffy the Vampire Slayer (بافی قاتل خون‌آشام‌ها)

سریال Buffy the Vampire Slayer با وجود آن که قدیمی‌ترین اثر این مقاله به شمار می‌رود اما در کمال شگفتی نه تنها المان‌های آن فرسوده نشده‌اند، بلکه منبع الهام آثار گوناگونی در مدیوم‌های مختلف نیز بوده است.

این مجموعه تلویزیونی روایت‌گر دختری به نام بافی سامرز است که دست سرنوشت، او را به عنوان یک شکارچی خون‌آشام وارد ماجراجویی خطیری می‌کند که زندگی‌اش را برای همیشه تغییر می‌دهد. تا پیش از دهه ۹۰ میلادی، این ذهنیت وجود داشت که قهرمانان داستان‌های خون‌آشامی حتما می‌بایست تا از ویژگی‌هایی سنتی و افسانه‌ای بهره می‌بردند تا با واکنش مثبت مخاطبین مواجه گردند؛ موضوعی که با پخش سریال Buffy the Vampire Slayer برای همیشه دستخوش تغییر شد و پس از آن شاهد ساخته شدن ده‌ها اثر سریالی و سینمایی مختلفی بودیم که قهرمانان آن‌ها را پسران و دخترانی جوان و عادی تشکیل می‌دادند.

سریال The Vampire Diaries (خاطرات خون‌آشام)

سریال The Vampire Diaries به عنوان ادامه دهنده مسیری شناخته می‌شود که Buffy the Vampire Slayer در اواخر دهه ۹۰ آن را آغاز کرده و حال ساخته شبکه CW آن را به سطح جدیدی ارتقا داده است.

این مجموعه روایت‌گر دختری به نام النا با سرگذشتی دردناک و تلخ است که روزگار چندان روی خوشی را به وی نشان نداده است. با این حال آشنایی او با دو برادر به نام‌های استفان و دیمن، مسبب آغاز ماجراهایی فراطبیعی و خونین می‌شود که نه تنها زندگی النا، بلکه تمامی ساکنین شهر وی را نیز دگرگون می‌کند. The Vampire Diaries مملو از خون‌اشام‌ها و گرگینه‌ها و المان‌های فانتزی هیجان‌انگیزی است که طرفداران این ژانر را می‌تواند حسابی به وجد بیاورد.

سریال Teen Wolf (گرگ جوان)

در حالی که سینما و تلویزیون حسابی بر روی ایده خون‌آشام‌ها مانور داده اما گرگینه‌ها همیشه قشر نادیده گرفته شده و مطلوم ژانر فانتزی بودند که تا پیش از ساخته شدن سریال Teen Wolf آن توجه لازم را دریافت نکرده بودند.

با این حال سریال Teen Wolf با داستان و شخصیت‌های جذاب خود از راه رسید و نه تنها کمبود داستان‌های گرگینه‌محور را با دستی پر جبران نمود، بلکه به یکی از تاثیرگذارترین آثار فانتزی نیز بدل گشت که با وجود اتمام سریال اصلی در سال ۲۰۱۷، در سال ۲۰۲۲ شاهد ساخته شدن فیلمی هیجان‌انگیز نیز از این فرنچایز بودیم که به نوعی، یک بازنگری و پایان‌بندی ارزشمند را برای این مجموعه به ارمغان آورد. در حالی که مدیوم تلویزیون با آثاری همچون The Vampire Diaries حسابی خون‌Hشامih را به شهرت رساند اما این Teen Wolf بود که نشان داد چگونه می‌توان با بهره‌گیری از المان‌های داستانی مناسب، یکی از نادیده گرفته شده‌ترین موجودات خیالی را به اثری پرطرفدار و منحصر به فرد تبدیل نمود.

سریال Once Upon a Time (روزی روزگاری)

در حالی که قصه‌های پریان تاریخچه‌ای طولانی در ژانر فانتزی داشته‌اند اما به ندرت در مدیوم تلویزیون اثری ارزشمند حول محور آن‌ها ساخته می‌شد و بیشتر شاهد ساخت و پخش آثاری درجه دوم حول محورشان بودیم.

با این حال در سال ۲۰۱۱ شاهد ساخته شدن سریالی تحت عنوان Once Upon a Time بودیم که با بهره‌گیری از داستان‌های مشهور پریان و المان‌های فانتزی دیزنی، مجموعه‌ای از اتفاقات و وقایع مختلف را با بهره‌گیری از ایده‌هایی جذاب در کنار یکدیگر قرار داد و سریالی جذاب، درام، حماسی و تماشایی را پدید آورد که تجربه آن بر هر طرفدار ژانر فانتزی به امری واجب بدل گشته است. Once Upon a Time موفق شده تا تاریخچه‌ای طولانی از قصه‌های پریان را با ایده‌های جدید و نو برای مخاطبین امروزی به اثری سرگرم‌کننده تبدیل نماید که هر فصل، قصه و داستان خود را به شیوه‌ای قابل تحسین، بهبود بخشیده و به عنوان یکی از آثار تاثیرگذار این مقاله شناخته می‌شود.

سریال Lost (گمشده)

با قاطعیت می‌توان گفت که شروع سریال Lost یکی از منحصر به فرد و قدرتمندترین پایه‌ریزی‌ها در ژانر فانتزی به شمار می‌رود که مخاطبین بسیاری را به سبب همین مسئله، با دنیای سریال آشنا کرده است.

سریالی که حول محور گروهی از بازماندگان سقوط هواپیما جریان داشته که با اتفاقات و وقایعی غیرقابل توضیح روبرو شده و در این بین هر از چند گاه با یک دود مرموز و ترسناک دست و پنجه نرم می‌کنند، سبب شده تا با وجود تمامی کاستی‌ها اما شاهد یکی از مهمترین آثاری باشیم که ژانر فانتزی را برای همیشه دگرگون کرد و نام خود را در تاریخ مدیوم تلویزیون جاودانه نمود. پیش از آن که نتفلیکس به سبب ساختار پیچیده سریالی همچون Dark به شهرت برسد، این Lost بود که مخاطبینش برای فهم کامل وقایع سریال، مجبور بودند تکه‌های پازل را در کنار یکدیگر قرار داده تا با واقعیاتی عجیب و غریب و فراموش نشدنی روبرو شوند.

سریال Carnival Row (خیابان کارناوال)

اقتباس تلویزیونی از رمان کشتار در خیابان کارناوال به قلم تراویس بیچام یکی از اثار جدید این مقاله به شمار می‌رود که با وجود جذابیت‌های ارزشمندش اما آن‌طور که می‌بایست، مورد توجه قرار نگرفته است.

سریال Carnival Row در دنیایی جریان دارد که انسان‌ها و پری‌ها در کنار یکدیگر به زندگی می‌پردزاند. با این حال منفعت‌طلبی و ذات خبیث انسان‌ها حتی به پری‌ها نیز رحم نکرده و آن‌ها به مانند برده‌ها و موجوداتی بی‌ارزش در نظر گرفته می‌شوند که حتی مجبورند تا تحت قوانینی سخت و ظالمانه به زندگی بپردازند. کمپانی آمازون از قصه‌های پریان بهره گرفته تا در بستری از فضای نئونوآر، وقایعی سیاسی که بی‌شباهت به دنیای امروز ما نیز نیست را برای مخاطب به تصویر بکشد. نتیجه، پدید امدن اثری جذاب و قابل تحسین است که در کمال تاسف، مورد بی‌مهری مخاطبین قرار گرفته و تنها ۲ فصل از آن ساخته و پخش شده است.

سریال Supernatural (سوپرنچرال)

سریال Supernatural قدرتمندانه نه تنها با ۱۵ فصل، به عنوان طولانی‌ترین اثر تلویزیونی ژانر فانتزی غربی محسوب می‌شود، بلکه تاثیرات آن بسیار فراتر از تنها یک ژانر بوده و عملاً به یک ترند فرهنگی مخصوصاً برای مردم آمریکا بدل گشته است.

این سریال روایت‌گر دو برادر به نام‌های سم و دین می‌باشد که خانواده آن‌ها از جوانی به شکار اهریمنان مشغول بودند. با این حال بالاخره یک روز توسط همین اهریمنان به دام افتاده و به شکلی فجیع کشته می‌شوند. اتفاقی که دردناک که پای این برادران را به مبارزه با موجوداتی فراطبیعی و اهریمنی باز کرده و در نهایت به جنگ میان خیر و شر منجر می‌شود که می‌تواند آخرالزمان را بر روی زمین به ارمغان بیاورد. Supernatural مجموعه‌ای از المان‌های پرطرفدار آثار مشهور سریالی و سینمایی می‌باشد که شدتی دو چندان به خود گرفته و به یکی از محبوب‌ و سنت‌شکن‌ترین آثار ژانر فانتزی تبدیل شده که برای بسیاری از طرفداران آثار تلویزیونی، به عنوان یک رویداد فرهنگی تکرار نشدنی شناخته می‌شود.

سریال Game of Thrones (بازی تاج و تخت)

سریال Game of Thrones نمونه بارز از عرض به فرش رسیدن است؛ اثری که تمام ویژگی‌ها برای تصاحب لقب بهترین سریال تاریخ را داشت ولی غرق در حماقت‌ها و مشکلات سازندگانی شد که نه تنها هیچ درکی از قلم جرج آر. آر. مارتین نداشتند، بلکه حتی ارزشی برای حماسه خلق شده توسط نیز قائل نبودند.

با این حال اگر که ۲ فصل پایانی این سریال را نادیده بگیریم، می‌توان گفت که سریال Game of Thrones هنوز هم می‌تواند تاریخ‌ساز و انقلابی جلوه پیدا کند. اثری که در دنیایی مملو از موجودات و وقایع فانتزی جریان داشته و روایت‌گر مبارزه سیاسی برای تاج و تختی است که به راحتی می‌تواند عزیزترین افراد یک خانواده را نیز به جان یکدیگر بیندازد. شبکه HBO با ساخت این سریال پرهزینه، تمامی استانداردهای ژانر فانتزی تلویزیون را جابجا کرد و ثابت نمود که می‌توان حماسه‌ای عظیم و تکرار شدنی را در این قاب کوچک خانوادگی به تصویر کشید. موضوعی که انتظار می‌رود تا نسخه تکامل‌یافته و کم‌اشتباه آن را در قبال سریال House of the Dragon (خاندان اژدها) شاهد باشیم تا بلکه خاطرات فصل‌های پایانی بازی تاج و تخت در نزد مخاطبین جبران گردد.

سریال Wednesday (ونزدی)

جدیدترین عنوان این مقاله، نتیجه بازگشت موفقیت‌آمیز تیم برتون به سبک همیشگی خود ولی این‌بار در تلویزیون می‌باشد که با همکاری کمپانی نتفلیکس به سریال جذاب و دوست‌داشتنی Wednesday منتهی شده است.

این سریال که برداشتی مدرن از خانواده آدامز می‌باشد، روایتی جدید و منحصر به فرد از دنیای ماورایی است که تاکنون به هیچ عنوان این گونه در ساخته‌های مرتبط با خانواده آدامز به تصویر کشیده نشده بود. تیم برتون موفق شده تا نحوه برخورد مخاطبین با ژانر فانتزی را دگرگون کرده و محصولی را برای آن‌ها پدید آورد که قطعاً در سال‌های آینده الهام‌بخش آثار بسیاری در ژانر فانتزی خواهد بود. با وجود آن که Wednesday همچنان با برخی از کلیشه‌های رایج این ژانر سر و کله می‌زند اما در نهایت موفق شده تا پیروزمندانه، تاثیر منحصر به فرد خود را گذاشته و سریالی جذاب، هیجان‌انگیز و فراموش نشدنی را به ارمغان بیاورد که طرفداران ژانر فانتزی حسابی با آن سرگرم خواهند شد.

