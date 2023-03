تعداد قسمت‌های فصل دوم سریال House of the Dragon آشکار شده که نسبت به فصل اول آن کمتر است. سریال خاندان اژدها (House of the Dragon) پیش‌درآمدی برای سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones) به شمار می‌رود که اولین فصل از آن در سال ۲۰۲۲ میلادی پخش شد و توانست تحسین منتقدان و […]

تعداد قسمت‌های فصل دوم سریال House of the Dragon مشخص شد علی محمدپناه ۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳:۰۲

تعداد قسمت‌های فصل دوم سریال House of the Dragon آشکار شده که نسبت به فصل اول آن کمتر است. سریال خاندان اژدها (House of the Dragon) پیش‌درآمدی برای سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones) به شمار می‌رود که اولین فصل از آن در سال ۲۰۲۲ میلادی پخش شد و توانست تحسین منتقدان و بیننده‌ها را بدست بیاورد. به دنبال پایان فصل اول سریال «خاندان اژدها» شبکه اچ‌بی‌او این سریال را رسما برای فصل دوم تمدید کرد و توسعه آن نیز در جریان است. حالا که همه طرفداران مشتاقانه منتظر فصل دوم هستند، تعداد قسمت‌های آن آشکار شده که نسبت به فصل اول کمتر است و همین موضوع می‌تواند برای طرفداران ناامیدکننده باشد. بنابر گزارش‌های تازه منتشر شده، فصل دوم سریال «خاندان اژدها» که احتمالا در تابستان سال ۲۰۲۴ میلادی پخش خواهد شد، تنها ۸ قسمت خواهد داشت که دو قسمت نسبت به فصل اول ۱۰ قسمتی آن کمتر است. در ابتدا قرار بود که فصل دوم سریال «خاندان اژدها» و با توجه به قوس داستانی آن، ۱۰ قسمت داشته باشد اما بازنویسی‌های صورت گرفته در فیلم‌نامه آن سبب شده تا تعداد قسمت‌ها به ۸ عدد کاهش پیدا کنند. با اینکه کمپانی برادران وارنر در سال‌های اخیر به دنبال کاهش هزینه‌های خود و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش همچون اچ‌بی‌او بوده اما تاکید شده که کاهش قسمت‌های فصل دوم سریال «خاندان اژدها» تصمیمی از جانب سازندگان و به دلیل ساختار داستانی آن بوده است. در حال حاضر اطلاعات چندانی از داستان و اتفاقات فصل دوم سریال «خاندان اژدها» در دست نیست اما تایید شده که این فصل تازه قرار است اژدهایان بیشتری را به نمایش در بیاورد. منبع: comingsoon

Game Of Thrones, House of the Dragon, اچ بی او, سریال خاندان اژدها

