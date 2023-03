بازی Far Cry 7 احتمالا هنوز وارد مراحل تولید نشده است

شایعه جدیدی شنیده شده است که به عدم شروع روند توسعه بازی Far Cry 7 اشاره می‌کند. با این تفاسیر، ادعاهای قبلی Insider Gaming نقض می‌شوند.

امسال صحبت‌های زیادی درباره رویداد یوبیسافت (Ubisoft) شنیده می‌شود. این شرکت فرانسوی سرمایه زیادی را در اوایل سال ۲۰۲۳ از دست داد و نیاز به برگزاری یک رویداد دارد. پس از چندین اثر لغو شده و یک تاخیر دیگر برای Skull and Bones، وضعیت این کمپانی چندان جالب نیست. همین دیروز بود که گزارش‌هایی به صورت آنلاین منتشر شد و خبر از تاخیر مجدد برخی از بازی‌های آن‌ها داد. در حالی که ما هنوز منتظر تایید رسمی هستیم، شایعه دیگری در خصوص یکی دیگر از آی‌پی‌های محبوب یوبیسافت شنیده می‌شود.

سری Far Cry یک فرنچایز شوتر پرطرفدار است. با اینکه به تازگی شاهد عرضه Far Cry 6 بودیم، برخی از طرفداران از حالا منتظر رونمایی نسخه جدید آن هستند. متاسفانه یا خوشبختانه، احتمالا چنین نخواهد شد. امروز متوجه شدیم که ScriptLeaksR6، یکی از خبرنگاران صاحب‌ نظر صنعت، اذعان کرده است که توسعه Far Cry 7 هنوز آغاز نشده است. اگر اینطور باشد، حداقل باید چند سال دیگر برای عرضه نسخه جدید سری منتظر بمانیم. اما این ادعا برخلاف گزارش دیگری است که چندی پیش منتشر شد.

اگر به خاطر داشته باشید، در ابتدای سال جاری بود که Insider Gaming به شروع ساخت Far Cry 7 اشاره کرده بود و همچنین از ساخت یک بخش چندنفره برای آن خبر می‌داد. در حالی که جزئیات زیادی در دسترس قرار نگرفت، بیان شد که این سری بازیکنان را به منطقه بیابانی آلاسکا می‌برد. متاسفانه، این تمام جزئیات ذکر شده بود. گفته شد که این پروژه هنوز در مراحل اولیه توسعه است و احتمالا تا سال ۲۰۲۵ عرضه نخواهد شد. البته این نیز یک شایعه است، زیرا ما هیچ جزئیات رسمی در مورد آینده این فرنچایز نداریم.

با این اوصاف، فرد دیگری به گزارش ScriptLeaksR6 اشاره کرد و گفت که مطمئن است یوبیسافت برای Far Cry 7 برنامه‌ دارد، اما روند ساخت این بازی هنوز آغاز نشده است. صرف نظر از این ادعا، نباید به این زودی منتظر هیچ خبری در مورد نسخه بعدی Far Cry باشیم. ما می‌دانیم که این کمپانی به احتمال خیلی زیاد در رویداد E3 امسال شرکت نخواهد کرد.