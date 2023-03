بر اساس اعلام شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix)، بسته الحاقی بازی Forspoken که با عنوان In Tanta We Trust شناخته می‌شود، در تاریخ ۲۶ مه ۲۰۲۳ (۵ خرداد ۱۴۰۲) برای پلی استیشن ۵ و PC منتشر خواهد شد. طبق اطلاعات منتشر شده، بسته الحاقی In Tanta We Trust پیش‌درآمدی بر بازی Forspoken خواهد بود. داستان […]

تاریخ انتشار بسته الحاقی داستانی بازی Forspoken مشخص شد محسن رضوی فر ۹ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۷:۱۷

بر اساس اعلام شرکت اسکوئر انیکس (Square Enix)، بسته الحاقی بازی Forspoken که با عنوان In Tanta We Trust شناخته می‌شود، در تاریخ ۲۶ مه ۲۰۲۳ (۵ خرداد ۱۴۰۲) برای پلی استیشن ۵ و PC منتشر خواهد شد. طبق اطلاعات منتشر شده، بسته الحاقی In Tanta We Trust پیش‌درآمدی بر بازی Forspoken خواهد بود. داستان این بسته الحاقی ۲۵ سال قبل از اتفاقات بازی اصلی را روایت می‌کند. اسکوئر انیکس توضیحات کامل بسته الحاقی In Tanta We Trust بازی Forspoken را منتشر کرده که در ادامه می‌توانید مطالعه بفرمایید. بسته الحاقی داستانی Forspoken: In Tanta We Trust پیش‌درآمدی بر بازی اصلی است و وقایع آن به ۲۵ سال قبل از رویدادهای Forspoken برمی‌گردد. Frey در ادامه‌ی جستجوی خود به منظور راهی برای از بین بردن Break از Athia برای همیشه، به دنبال صدای مرموزی می‌رود و او را به مکانی می‌برد که به نحوی راه او به تطهیر Rheddig، نبرد افسانه‌ای که Athia را ویران کرد و در نهایت. Tanta را به جنون کشاند، ختم می‌شود. Frey با همراهی Tanta Cinta و مجموعه جدیدی از توانایی‌های جادویی، باید پاسخ‌ها را کشف کند و سعی کند یک بار دیگر Athia و خودش را نجات دهد. در بسته الحاقی Forspoken: In Tanta We Trust، بازیکنان در کنار Tanta Cinta و با استفاده از توانایی‌ جادویی جدید فری برای آزاد کردن استراتژی‌های جنگی جدید و هماهنگ کردن ترکیب‌های حمله‌ی ویرانگر علیه نیروهای مهاجم Rheddig می‌جنگند. بازیکنان با مهارت‌های پیشرفته فری در پارکور، در محیط‌های منحصر به‌ فرد و عمودی طراحی‌شده به ارتفاعات جدید می‌رسند. کاربرانی که نسخه دیجیتالی Deluxe بازی Forspoken را خریداری کرده‌اند، سه روز زودتر یعنی در تاریخ ۲۳ مه (۲ خرداد) به بسته الحاقی In Tanta We Trust دسترسی خواهند داشت. این در حالی است که دارندگان بازی اصلی می‌توانند بسته الحاقی مذکور را پس از انتشار رسمی در ۵ خرداد، به طور جداگانه خریداری کنند. مدتی پیش اسکوئر انیکس اعلام کرد که فروش و عملکرد بازی Forspoken پایین‌تر از حد انتظار این شرکت بوده است و یک شکست تجاری محسوب می‌شود. این بازی در حال حاضر بر روی پلی استیشن ۵ و PC در دسترس است.

PC ، PlayStation 5 ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Forspoken, Luminous Productions, Square Enix

منبع متن: gamefa