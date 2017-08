دو شرکت WeirdBeard Games و Soedesco به صورت رسمی اعلام کردند که نسخه فیزیکی بازی معمایی و منحصر به فرد Tricky Towers که سال گذشته میلادی وارد بازار شد، برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در تاریخ جمعه ۱۲ آبان ماه (۳ نوامبر ۲۰۱۷) در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت. اگر با بازی Tricky Towers آشنایی ندارید […]

دو شرکت WeirdBeard Games و Soedesco به صورت رسمی اعلام کردند که نسخه فیزیکی بازی معمایی و منحصر به فرد Tricky Towers که سال گذشته میلادی وارد بازار شد، برای کنسول پلی‌استیشن ۴ در تاریخ جمعه ۱۲ آبان ماه (۳ نوامبر ۲۰۱۷) در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

اگر با بازی Tricky Towers آشنایی ندارید باید بگوئیم که Tricky Towers عنوانی ساختمان‌سازی مبتنی بر فیزیک است که در آن بازیکن باید با بلوک‌های ترومینیو سازه‌هایی پایدار بسازد و با استفاده از سحر و جادو به برج‌های مخالف خود دست پیدا کند. بازی Tricky Towers شامل بخش چند نفره آنلاین و محلی در سه حالت مختلف نیز می‌باشد.

در حالت «مسابقه»، بازیکنان باید با سرعت هر چه بیشتر برج‌های خود را تا پیش از به اتمام رسیدن فرصت نشان داده شده در بالای صفحه، بسازند. بازیکنان باید در حالت «بقا» تا جایی که امکان‌پذیر است خود را از افتادن آجرهای برج‌هایشان مصون نگه دارند. در نهایت و در حالت «پازل»، بازیکنان باید تا جایی که می‌توانند، در زیر خط مشخص شده در طول بازی، آجر جای دهند. همچنین ۵۰ حالت آموزشی تک نفره نیز برای بازی Tricky Towers لحاظ شده است که می‌توانید در آن به تمرین و یادگیری بپردازید.

بازی Tricky Towers جدیدترین عنوان شرکت Soedesco است که قرار است به صورت فیزیکی نیز در دسترس قرار بگیرد. شرکت نامبرده پیش از این بازی‌هایی نظیر The Girl and the Robot و Pharonic را به صورت فیزیکی وارد بازار کرده بود.

همانطور که پیشتر اشاره شد، بازی Tricky Towers در تاریخ جمعه ۱۲ آبان ماه (۳ نوامبر ۲۰۱۷) به صورت فیزیکی و دیجیتالی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. شایان ذکر است که در همان تاریخ، شاهد انتشار این عنوان به صورت دیجیتالی برای رایانه‌های شخصی نیز خواهیم بود. در ادامه می‌توانید جدیدترین تصاویر این بازی را به همراه جلد نسخه فیزیکی آن تماشا کنید:

منبع متن: gamefa