طبق فهرست منتشر شده از پرفروش‌ترین‌های ماه فوریه در ایالات متحده، Hogwarts Legacy باز هم موفق شد تا در جدول و رتبه‌بندی دیگری در جایگاه نخست قرار بگیرد.

مطابق رسم همیشگی، ساعاتی پیش گروه تحلیلی NPD آماری از پرفروش‌ترین‌های دنیای بازی‌های ویدیوییِ ایالات متحده در ماه فوریه منتشر کرد. طبق اطلاعاتِ مت پیسکاتلا (Matt Piscatella)، مدیر اجرایی و تحلیلگر NPD، عنوان Hogwarts Legacy علاوه بر اینکه لقب پرفروش‌ترین بازی ماه فوریه را به خود اختصاص داده بلکه در یک سال گذشته، از تمامی بازی‌های ویدیویی منتشر شده در کشور آمریکا بیشتر فروخته است.

این گروه اعلام کرد که در فوریه‌ی ۲۰۲۳، مبلغ ۳.۹ میلیارد دلار پول برای بازی‌ها هزینه شده است که نسبت به بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته، شامل پیشرفتی یک درصدی می‌شود. نکته‌ی جالب دیگر، حضور عناوینی است که تاکنون در فهرست پرفروش‌ترین‌ها قرار نداشتند؛ مانند Wild Hearts و Like a Dragon: Ishin در رتبه‌های هشتم و نهم و همچنین بازی Octopath Traveler 2 که در جایگاه دهم قرار گرفته است.

درباره‌ی عناوین موفقی که خارج از فهرست ده تایی لیست شده‌اند نیز می‌توان به Kirby’s Return to Dream Land در رتبه‌ی پانزدهم، Company of Heroes 3 در جایگاه شانزدهم و Theatrhythm: Final Bar Line در موقعیت بیستم جدول اشاره کرد. لازم به‌ذکر است عنوان The Last of Us Part I نیز تحت‌تاثیر موفقیت و محبوبیت اقتباس تلویزیونی ساخته‌ی HBO از آن، از رتبه‌ی یازدهم به رتبه‌ی ششم صعود کرده است. جالب‌تر اینکه حتی The Last of Us Part II نیز از جایگاه چهل و یکم در ماه ژانویه به رتبه‌ی هجدهم در ماه فوریه رسیده است.

در ادامه می‌توانید آمارهای مربوط به پرفروش‌ترین بازی‌های ویدیویی فوریه‌ی ۲۰۲۳ در بازار ایالات متحده را مشاهده کنید:

جدول ۲۰ بازی پرفروش فوریه‌ی ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ جدول ۲۰ بازی پرفروش ماه فوریه

منبع: GamingBolt