به‌روزرسانی The Last of Us Part 1 با هدف بهبود عملکرد اجرایی آن منتشر شد امیرعلی قربان‌پور ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۵

استودیوی ناتی داگ (Naughty Dog) در پی نارضایتی‌های بازیکنان از مشکلات فنی The Last of Us Part 1، نخستین به‌روزرسانی آن را با هدف رفع این مشکلات منتشر کرده است. تمرکز این به‌روزرسانی که نسخه‌ی ۱.۰.۱.۵ نام دارد، بر بهبود و افزایش ثبات عملکرد اجرایی بازی در رایانه‌های شخصی است. این استودیو همچنین اعلام کرده است که تلاش می‌کند ایرادهای دیگر از این دست را شناسایی کند. این بازی موفق شد در روز عرضه‌ی خود رکوردی چشم‌گیر ثبت کند و پایین‌تر از God of War ،Marvel’s Spider-Man Remastered و Horizon Zero Dawn، چهارمین عرضه‌ی برتر تاریخ عناوین پلی استیشن در استیم از حیث شمار بازیکنان همزمان را رقم بزند. پس از گزارش‌های بازیکنان مبنی بر مشکلات The Last of Us Part 1 در رایانه‌های شخصی، ناتی داگ قول انتشار به‌روزرسانی‌هایی را داده و از بازیکنان خواسته بود که در صورت مواجهه با مشکلات جدید، گزارش آن را ثبت نمایند. برای مشاهده‌ی جزئیات به‌روزرسانی یادشده، می‌توانید به این نشانی مراجعه کنید.

PC ، اخبار بازی ، بازی ویدیویی

Naughty Dog, Sony, The Last of Us Part 1

منبع متن: gamefa