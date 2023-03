سامانه ارسال پیامک متنی و پیام صوتی تبلیغاتی و انبوه پیام‌رسان:

برخی از امکانات سامانه اس ام اس پیام رسان:

- بدون هزينه اوليه؛ تنها هزينه پيامک ها را پرداخت می نمائيد!

- برگشت اعتبار پيامک های ارسال نشده

- اختصاص شماره رايگان جهت ارسال

- دريافت رايگان پيامک

- ارسال بر اساس پيش شماره تلفن همراه و کد پستی، سن و جنسيت، استان، شهر و منطقه و دکل مخابراتی و ...

- نظر سنجی پيامکی، مسابقات پيامکی، خدمات برنامه نويسان، ارسال دوره ايی و ده ها امکانات رايگان ديگر

- پشتیبانی 24 ساعته

به همراه امکان ويژه ارسال پيام صوتی به تمامی شماره های همراه و ثابت سراسر کشور

آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Avatar: The Way of Water تا Cold Case 1 1 1 1 1 (0 امتیاز) این آخر هفته قرار است به معرفی فیلم Avatar: The Way of Water، یک انیمیشن، یک فیلم کلاسیک و سریال Cold Case بپردازیم. جلوه‌های ویژه به بخش بسیار مهمی از دنیای سینما تبدیل شدند و اینکه این جلوه‌های ویژه تا چه اندازه خوب کار شده باشند، تأثیر بسیار قابل‌توجهی در فروش یک اثر سینمایی دارد. […] آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم؟ از Avatar: The Way of Water تا Cold Case علی محمدپناه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۲:۰۰ جلوه‌های ویژه به بخش بسیار مهمی از دنیای سینما تبدیل شدند و اینکه این جلوه‌های ویژه تا چه اندازه خوب کار شده باشند، تأثیر بسیار قابل‌توجهی در فروش یک اثر سینمایی دارد. یکی از فیلمسازانی که به طور قابل‌توجهی به جلوه‌های ویژه تکیه دارد و از این فناوری در آثار خود به دفعات استفاده می‌کند، جیمز کامرون است. جدیدترین فیلم وی نیز یعنی فیلم «آواتار: راه آب» پر از جلوه‌های بصری خیره‌کننده و تماشایی است که هر بیننده‌ای را مسحور خودش می‌کند. در ادامه این مطلب قرار است به معرفی این فیلم جذاب و دیدنی بپردازیم. علاوه بر این فیلم نیز قرار است انیمیشن شرک (Shrek) را معرفی کنیم که اثری ماندگار و خاطره‌انگیز به شمار می‎‌رود. در ادامه همراه با ما باشید. فیلم آواتار: راه آب (Avatar: The Way of Water) داستان و بازیگران: اتفاقات فیلم «بارتون فینک» در سال ۱۹۴۱ میلادی جریان دارد و داستان نمایش‌نامه‌نویسی اهل نیویورک را روایت می‌کند که برای نگارش فیلم‎‌نامه‌هایی برای یک استودیو فیلم‌سازی هالیوودی به خدمت گرفته می‌شود. در این فیلم، جان تورتورو نقش شخصیت اصلی داستان یعنی این نمایش‌نامه‌نویس را بازی می‌کند و درزکنار او، جان گودمن نقش یک فروشنده بیمه را ایفا می‌کند که در اتاق کناری این نمایش‌نامه نویس در هتل ارل سکونت دارد. آیا فیلم «بارتون فینک» ارزش دیدن دارد؟ فیلم «بارتون فینک» در همان سال ۱۹۹۱ میلادی در جشنواره فیلم کن به روی پرده رفت و در اتفاقی نادر، نه تنها جایزه نخل طلا این جشنواره را کسب کرد بلکه جایزه بهترین کارگردانی و بهترین بازیگری برای جان تورتورو را نیز از آن خودش کرد. البته این فیلم در گیشه چندان موفق نبود. فیلم «بارتون فینک» داستانی طنز از برادران کوئن از نمایشنامه‌نویسی از دهه ۴۰ میلادی را بازگو می‌کند که با مشکل نویسندگی مواجه شده است و همین نیز این داستان را به اثری پر پیچ و خم و ناراحت‌کننده تبدیل می‌کند که پر از حس شوخ طبعی و بازی‌های فوق‌العاده از سوی بازیگران است. نکته جالب‌توجه درباره فیلم «بارتون فینک» این است که همانند داستان آن، برادران کوئن به هنگام نگارش فیلم‌نامه فیلم تقاطع میلر (Miller’s Crossing) با مشکل ایست فکری نویسندگی مواجه شدند و در همان زمان تصمیم گرفتند تا فیلم‌نامه فیلم «بارتون فینک» را قلم بزنند که سه هفته طول کشید. سریال پرونده سرد (Cold Case) سریال Cold Case عوامل سازنده: سریال «پرونده سرد» اثری در ژانر پلیسی، جنایی و درام به شمار می‌رود که از سپتامبر سال ۲۰۰۳ میلادی تا ماه مه سال ۲۰۱۰ میلادی از شبکه سی‌بی‌اس و در قالب ۷ فصل و ۱۵۶ قسمت پخش شد. داستان و بازیگران: اتفاقات سریال «پرونده سرد» حول محور بخشی از اداره پلیس فیلادلفیا است که مخصوص تحقیق و حل پرونده‌های سرد یا حل نشده است. این سریال داستان کارآگاه لیلی راش با بازی کاترین موریس را دنبال می‌کند که در این بخش مشغول فعالیت است و سعی دارد تا پرونده‌هایی که دیگر پیگیری نمی‌شوند را هر طور که شده مختومه کند. از جمله دیگر بازیگران حاضر در این سریال نیز می‌توان به جاستین چمبرز، دنی پینو، جان فین، جرمی ریچفورد و توم بری اشاره کرد. آیا سریال «پرونده سرد» ارزش دیدن دارد؟ سریال «پرونده سرد» اثری از شبکه سی‌بی‌اس به شمار می‌رود و همانطور که در بالا ذکر شده بود، داستانی پلیسی دارد و برای افرادی که به دنبال تماشای این دست از سریال‌ها هستند، می‌تواند بسیار جالب‎‌توجه و جذاب باشد. معمولا هر کدام از قسمت‌های این سریال روی یک پرونده جداگانه متمرکز است و همین نیز سبب می‌شود تا تماشای آن بسیار راحت‌تر باشد. در این مطلب از سری مطالب «آخر هفته چه فیلم و سریالی ببینیم» به سراغ معرفی فیلم «آواتار: راه آب»، انیمیشن «شرک»، فیلم «بارتون فینک» و همچنین سریال «پرونده سرد» رفتیم. نظر شما درباره این آثار چیست؟

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Avatar 2, Avatar: The Way of Water, Cold Case, معرفی سریال, معرفی فیلم

منبع متن: gamefa

سامانه ارسال پیامک متنی و پیام صوتی تبلیغاتی و انبوه پیام‌رسان:

برخی از امکانات سامانه اس ام اس پیام رسان:

- بدون هزينه اوليه؛ تنها هزينه پيامک ها را پرداخت می نمائيد!

- برگشت اعتبار پيامک های ارسال نشده

- اختصاص شماره رايگان جهت ارسال

- دريافت رايگان پيامک

- ارسال بر اساس پيش شماره تلفن همراه و کد پستی، سن و جنسيت، استان، شهر و منطقه و دکل مخابراتی و ...

- نظر سنجی پيامکی، مسابقات پيامکی، خدمات برنامه نويسان، ارسال دوره ايی و ده ها امکانات رايگان ديگر

- پشتیبانی 24 ساعته

به همراه امکان ويژه ارسال پيام صوتی به تمامی شماره های همراه و ثابت سراسر کشور