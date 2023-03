به‌نظر می‌رسد حذف عناوین اکتیویژن بلیزارد (Activison Blizzard) از بازار چین، از دیگر حواشی مربوط به تصاحب این شرکت توسط مایکروسافت (Microsoft) بوده باشد.

پائیز سال گذشته بود که اعلام شد عرضه‌ عناوین بلیزارد در کشور چین به‌دلیل عدم توافق با شرکت NetEase متوقف خواهد شد. اگرچه در زمان انتشار خبر، جزئیات بیشتری از این «عدم توافق» منتشر نشد اما منابع رسانه‌ New York Times گزارش داده‌اند که دلیل این اختلافات، چیزی بیش از نمودارهای مالی و معیارهای منطقی بوده است.

ماجرا از این قرار است که در اکتبر سال گذشته جلسه‌ای بین مدیران اکتیویژن و NetEase صورت گرفته بود تا این افراد درخصوص تمدید قرداد همکاری‌های بلند مدت با یکدیگر، گفتگو کنند. اگرچه این‌گونه مذاکرات معمولاً به نتایجی مطلوب و بُرد-بُرد ختم می‌شوند اما گفته می‌شود طی این جلسه که سخنان طرفین توسط مترجمین منتقل می‌شد، سران اکتیویژن احساس کردند که ویلیام دینگ (William Ding)، مدیرعامل شرکت NetEase، تهدید کرده است که بسته به نتیجه‌ای که از جلسه‌ی فعلی آن‌ها حاصل خواهد شد، می‌تواند روی نظر دولت چین برای موافقت یا مخالفت با معامله‌ی تصاحب اکتیویژن توسط مایکروسافت، تاثیر بگذارد.

البته برخی منابع به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که NetEase به هیچ عنوان قصد تهدید اکتیویژن را نداشته و در واقع، یک سوءبرداشت ساده از صحبت‌های مدیر این شرکت اتفاق افتاده است. همچنین الکساندر وویکا (Alexandru Voica)، سخنگوی NetEase، خبر تلاش دینگ برای ارعاب اکتیویژن را تکذیب و اعلام کرد که در حقیقت صحبت‌های او در ادامه‌ موضوع «تمسخر و آزار شرکت‌ها و رگولاتوری‌های سراسر جهان» بودند.

مذاکرات بعدی که پس از این ماجراها صورت گرفتند نیز نتوانستند شکاف به‌وجود آمده میان این دو شرکت را پُر کنند و درنهایت اختلافات باعث شدند تا اکتیویژن بعد ۱۵ سال همکاری با NetEase، در ماه ژانویه بازی‌هایش را از بازار چین بیرون بکشد. این موضوع موجب شد تا دسترسی بازی‌بازان محلی به عناوینی چون World of Warcraft, Hearthstone, Warcraft III: Reforged, Overwatch, the StarCraft series, Diablo 3, و Heroes of the Storm قطع شود.

چند روز قبل از بیرون کشیدن بازی‌ها توسط اکتیویژن، شرکت NetEase نیز مجسمه‌ی World of Warcraft را به عنوان اقدامی نمادین، از دفتر مرکزی خود خارج کرد و حتی این حرکت را از طریق یکی از کانال‌های رسمی بازی‌های ویدیویی‌اش، به‌صورت زنده پخش کرد. ضمناً گفته می‌شود آگوست سال گذشته، اکتیویژن و NetEase توسعه‌ی پروژه‌ای موبایلی از سری World of Warcraft را به‌دلیل اختلاف‌نظرهای مالی، لغو کرده‌اند. به نظر می‌رسد تمامی این اتفاقات، زنجیره‌ای از کنش‌ها و واکنش‌ها به صحبت‌های ویلیام دینگ بوده باشند.

