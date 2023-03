بازی‌ رایگان هفته بعد فروشگاه اپیک گیمز فاش شد

به نظر می‌رسد عنوان رایگان هفته آینده فروشگاه اپیک گیمز پیش از اعلام رسمی لو رفته است و نام جذابی در اطلاعات لو رفته دیده می‌شود.

بر اساس اطلاعات قابل استناد billbil-kun، بازی Dying Light: The Following – Enhanced Edition از تاریخ ۱۷ تا ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ (۶ تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۳) در فروشگاه اپیک گیمز رایگان خواهد بود. این عنوان که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد، شامل نسخه اول Dying Light و بسته‌های الحاقی آن از جمله The Following می‌شود.

اگر این اطلاعات دقیق باشند، Dying Light: The Following – Enhanced Edition جایگزین Tunche و The Silent Age خواهد شد. جدیدترین عناوین رایگان فروشگاه که Chess Ultra و World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi بودند، هنوز تا ۶ ساعت آینده به صورت رایگان در دسترس هشتند.

فروشگاه اپیک گیمز در سال گذشته ۹۹ عنوان رایگان را به مخاطبین خود ارائه کرد ( که از ۸۹ عنوان رایگان در سال ۲۰۲۱ بیشتر بود). بر اساس گزارش صاحبان این فروشگاه اینترنتی، این بازی‌ها مجموعا ۲۲۴۰ دلار ارزش داشتند و کاربران در مجموع بیش از ۷۰۰ میلیون عنوان رایگان (کمتر از ۷۶۵ میلیون در سال ۲۰۲۱) را در اختیار گرفتند.

این شرکت اخیرا به بازیکنان پیشنهاد کرده است که انتظار عناوین انحصاری بیشتری را برای فروشگاه اپیک گیمز داشته باشند. هفته گذشته، Epic در جریان کنفرانس خود در GDC، از انتشار نسخه بتا Unreal Editor برای Fortnite خبر داد.