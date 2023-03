شرکت مایکروسافت رسماً اعلام کرد که عناوین Peaky Blinders: Mastermind و Out of Space: Couch Edition بازی‌های جدید سرویس Xbox Live Gold برای ماه آوریل خواهند بود. مشترکان سرویس Xbox Live Gold از تاریخ ۱ آوریل الی ۳۰ آوریل (۱۲ فروردین الی ۱۱ اردیبهشت) قادر خواهند بود بازی استراتژی Co-Opمحور Out of Space: Couch Edition […]

بازی‌های ماه آوریل سرویس Xbox Live Gold مشخص شدند محسن رضوی فر ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۳