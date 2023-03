برندگان مراسم BAFTA Game Awards مشخص شدند؛ Vampire Survivors بهترین بازی سال شد

مراسم BAFTA Game Awards نیز به عنوان آخرین رویداد بزرگ اهدای جایزه برای عناوین سال ۲۰۲۲ برگزار شد. بازی God of War Ragnarok توانست ۶ جایزه از جمله «انتخاب مخاطبین» را به خانه ببرد و Elden Ring نیز برندۀ دو جایزه بود؛ اما بزرگ‌ترین و مهم‌ترین جایزه، یعنی بهترین بازی سال، به عنوان Vampire Survivors رسید.

در ادامه شاخه‌های موجود و برندۀ آن‌ها را مطالعه می‌کنید:

بهترین انیمیشن

God of War Ragnarök

بهترین بازی در حال تکامل

Final Fantasy XIV Online

بهترین IP جدید

Elden Ring

دستاور در صداگذاری

God of War Ragnarök

بهترین طراحی بازی

Vampire Survivors

بهترین بازی بریتانیایی

Rollerdrome

دستاورد هنرمندانه

Tunic

بهترین بازی چندنفره

Elden Ring

بهترین روایت

Immortality

بهترین بازیگر نقش دوم

Laya Deleon Hayes as Angrboda in God of War Ragnarök

بهترین موسیقی

God of War Ragnarök

بهترین بازی سال از نظر مخاطبین

God of War Ragnarök

دستاورد تکنیکال

Horizon Forbidden West

بهترین بازی خانوادگی

Kirby and the Forgotten Land

بهترین شروع

Tunic

BAFTA Fellowship

Shuhei Yoshida

بازی‌ای که فراتر از یک سرگرمی است

Endling: Extinction is Forever

بهترین بازیگر نقش اول

Christopher Judge as Kratos in God of War Ragnarök

بهترین بازی سال

Vampire Survivors

نظر شما در مورد برندگان چیست؟ آیا با آن‌ها موافق هستید؟