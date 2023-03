PS5 نه‌تنها برنده‌ی بزرگ نبرد سخت‌افزارهای فوریه در آمریکا بوده‌ بلکه در ماه گذشته، بهترین عملکرد کنسول‌های بازی در تاریخ پلی استیشن را به خود اختصاص داده است.

با وجود اینکه به‌نظر می‌رسد شرکت مایکروسافت در پیکار تصاحب اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) به پیروزی نزدیک است اما سونی، همچنان قدرتمندانه به سلطه‌ خود روی بازار بازی‌های ویدیویی ادامه می‌دهد؛ نکته‌ جالب و حائز اهمیت نیز اینجاست که ژاپنی‌ها اینکار را در حالی در ماه گذشته انجام دادند که عنوان «انحصاری» بزرگی برای عرضه در دست نداشتند.

طبق آمار منتشر شده توسط NPD و مت پیسکاتلا (Matt Piscatella)، تحلیلگر و مدیر این گروه، پلی استیشن ۵ موفق شد در فوریه‌ ۲۰۲۳ پرفروش‌ترین سخت‌افزار کنسولی بازار ایالات متحده‌ آمریکا باشد. عملکرد فوق‌العاده پلی استیشن ۵ در این ماه باعث شد تا خانواده‌ کنسول‌های پلی استیشن، موفق‌ترین فوریه‌ تاریخ خود را تجربه کند.

تحلیلگرها در بررسی‌های خود به این نکته اشاره می‌کنند که PS5 درحالی به این عملکرد دست پیدا کرده است که پرفروش‌ترین بازی ماه نه یک عنوان انحصاری بلکه بازی چندپلتفرمی Hogwarts Legacy بوده است. چنین موضوعی می‌تواند نشان‌دهنده‌ی این باشد که دلایل محبوبیت و فروش یک کنسول، صرفاً محدود به تعداد عناوین انحصاری آن نیستند.

به‌عنوان مثال بازی God of War Ragnarok تقریباً توسط تمامی خرده‌فروشی‌های ایالات متحده تخفیفی ۵۰ دلاری خرده بود اما با این وجود تنها توانست رتبه یازدهم پرفروش‌ترین‌ها را تصاحب کند. یا می‌توان به هدست واقعیت مجازی PSVR 2 و عنوان Horizon Call Of The Mountain که در همین ماه عرضه شدند اشاره کرد که با توجه به استقبال نه‌چندان چشمگیر از PSVR 2 و همچنین عدم حضور Horizon Call Of The Mountain در بین ۲۰ بازی پرفروش ماه، به‌نظر می‌رسد این موارد نمی‌توانند دلایل کافی برای توجیه عملکرد کنسول پلی استیشن ۵ در فوریه ۲۰۲۳ باشند.

لازم به‌ذکر است که طبق آخرین اعلام رسمی شرکت سونی، فروش پلی استیشن ۵ از مرز ۳۰ میلیون واحد عبور کرده و این در حالی است که رقبای جدی این کنسول یعنی ایکس باکس سری ایکس/اس، طبق تحلیل‌های غیر رسمی، احتمالاً حدود ۲۰ میلیون واحد فروخته باشند. اما آیا در آینده، سونی می‌تواند با همین قدرت به سلطه‌ی خود در بازار بازی‌های ویدیویی ادامه دهد؟ نظر شما در این‌باره چیست؟ با گیمفا در میان بگذارید.

منبع: Metro