بری کیوگن یکی از بازیگران جدید هالیوود می‌باشد که ثابت کرده می‌تواند به یکی از ستارگان توانمند سینما بدل گردد. بری کیوگن در تاریخ ۱۷ اکتبر ۱۹۹۲ (۲۵ مهر ۱۳۷۱) در سامرهیل کشور ایرلند و در خانواده‌ای معمولی چشم به جهان گشود. پدر او از همان سنین کودمی خانواده‌شان را رها کرد و مادر وی نیز رو به مصرف مواد مخدر آورد و زندگی خود و فرزندانش را به تباهی کشاند. در حالی که بری تنها ۱۲ سال سن داشت، مادرش بر اثر مصرف بی‌رویه مواد مخدر از دنیا رفت و بری و برادرش مجبور شدند تا ۷ سال بعدی زندگی خود را در پرورشگاه سپری نمایند تا این که در نهایت مادربزرگ، عمه و خواهر بزرگشان به سراغشان آمده و سرپرستی آن‌ها را بر عهده گرفتند. بری از همان سنین کودکی علاقه بسیاری به حضور در نمایش‌نامه‌های تئاتر داشت و نخستین تجربه خود را در سالن تئاتر مدرسه خود به نمایش گذاشت. او همچنین به صورت مخفیانه با دوست خود به حضور در آکادمی‌های سینمایی نیز می‌گذراند که چندان باب میلش خانواده‌اش نبوده و در نهایت از حضور در چنین مکان‌هایی منع شد. با این حال علاقه وی به بازیگری چیزی نبود که کسی بتواند مانعی برایش ایجاد کند و این جوان ایرلندی با ذوق و شوقی وصف‌نشدنی همچنان سعی می‌کرد تا به شکل‌های مختلف در آکادمی‌های بازیگری حضور پیدا نماید. با این حال به سبب وضع مالی فقیرانه‌ای که در آن دوران سپری می‌کرد، حتی پولی برای استفاده از اتوبوس برای رفت و آمد نداشته و او تمامی مسیرها بین آکادمی بازیگری، خانه و مدرسه را با پای پیاده طی می‌کرده است. سرانجام در سال ۲۰۱۱ و با وجود آن که بری کیوگن تنها ۱۹ سال سن داشت، به صورت اتفاقی با اعلامیه بازیگری در یکی از خیابان‌های شهر دوبلین ایرلند روبرو شد و برای تست بازیگری فیلم Between the Canals (بین کانال‌ها) وارد عمل شد و در نهایت موفق گشت تا نقشی کوچک را در ساخته جنایی مارک اوکانر به دست آورد. با وجود آن که نقش وی در فیلم Between the Canals بسیا ناچیز بود اما موفق شد تا قدرت بازیگری خود را به رخ کشیده و آغازی موفقیت‌آمیز را در عرصه بازیگری به ارمغان بیاورد. موضوعی که سبب می‌شود تا سال ۲۰۱۳ به ایفای نقش در پروژه‌های سینمایی و تلویزیونی همچون Love/Hate (عشق/نفرت)، King of the Travellers (پادشاه مسافران) و Stalker (استاکر) بپردازد که شهرتی کوچک را برای وی به همراه داشت. در حالی که هنرنمایی جذاب او در فیلم درام Mammal (پستاندار) در سال ۲۰۱۶ نخستین نامزدی در جوایز بازیگری را در جشنواره جایزه فیلم و تلویزیون ایرلند به همراه داشت اما این سال ۲۰۱۷ بود که زندگی هنری وی را برای همیشه تغییر داد و نام او را به بازیگری توانمند در سینمای هالیوود بر سر زبان‌ها انداخت. سالی که بری کیوگن موفق شد تا با برخی از نام‌های بزرگ سینمای هالیوود برای نخستین‌بار در زندگی به همکاری بپردازد. در سال ۲۰۱۷ او نخست با همکاری یورگوس لانیتموس فیلم درام The Killing of a Sacred Deer (کشتن گوزن مقدس) را به ارمغان آورد و توانست با با نام‌هایی همچون کالین فرل و نیکول کیدمن بر صحنه حاضر شود؛ اثری که مورد استقبال منتقدین قرار گرفت و نه تنها هنرنمایی بری کیوگن مورد ستایش واقع شد، بلکه نخستین جایزه هنری خود در جشنواره فیلم دوبلین را نیز برای وی به همراه داشت. او در همان سال و با همکاری کارگردان مشهور و صاحب سبکی همچون کریستوفر نولان فیلم جنگی Dunkirk (دانکرک) را پدید آورد که در کنار فروش موفقیت‌آمیز در گیشه جهانی، با واکنش‌های مثتبی از سوی مخاطبین و منتقدین نیز روبرو شد و شهرتی عظیم را برای این بازیگر جدید سینما به همراه داشت؛ موضوعی که پیشنهادات کاری بسیاری را به سمت وی روانه نمود. بری کیوگن روند رو به رشد بازیگری خود را در سال بعد با فیلم‌های مستقل American Animals (حیوانات آمریکایی) و Black ’47 (سیاه ۴۷) به شکلی تحسین‌آمیز ادامه داد و موفق شد تا برای فیلم American Animals نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر مکمل در جشنواره فیلم ایندیپندنت بریتانیا بشود. سیر صعودی وی باعث شد تا خبرگزاری مشهور هالیوود ریپورتر طی یک مقاله مفصل، بری کیوگن ۲۶ ساله را به عنوان اتفاق بزرگ جدید سینمای هالیوود خطاب کند. در حالی که کریگ مازن سعی داشت تا اتفاق فاجعه‌بار چرنوبیل را در سریال کوتاهی با همکاری شبکه HBO به ارمغان بیاورد، بری کیوگن یکی از نقش‌های سریال Chernobyl را در سال ۲۰۱۹ بر عهده گرفت و جنبه دردناکی از این فاجعه انسانی بزرگ را در قامت شهروندی از کشور شوروی به تصویر کشید. او در همان سال به ایفای نقش در فیلم درام و جنایی Calm With Horses (آرام با اسب‌ها) به کارگردانی نیک رولند پرداخت که در جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو به نمایش درآمد و واکنش مثبت حضار را به همراه داشت. هنرنمایی‌های تماشایی و قدرت بازیگری وی پس از حضوری ۸ ساله در سینما و تلویزیون، نامزدی جایزه ستاره نوظهور در جشنواره بفتا را برای وی همراه داشت که دستاوردی بزرگ و قابل ستایش برای وی محسوب می‌شود. پس از غیبتی ۱ ساله در سینما، بری کیوگن با دستی پر در سال ۲۰۲۱ به استقبال طرفدارانش آمد. نخستین اثر او در این سال، ایفای نقش یکی از شخصیت‌های حماسه The Green Knight (شوالیه سبز) به کارگردانی دیوید لاوری بود؛ اثری بسیار متفاوت و شاعرانه در ژانر فانتزی که با واکنش‌های عموماً مثبتی از سوی بینندگانش مواجه گشت. در حالی که دنیای سینمایی مارول در حال جذب ستارگان مشهور هالیوود برای آثار خود بود، بری کیوگن ایفای نقش ابرقهرمان دروگ را در فیلم Eternals (جاودانگان) به کارگردانی کلویی ژائو بر عهده گرفت. شخصیت دروگ، یکی از جاودانگان است می‌تواند ذهن دیگران را دستکاری کرده تا طبق خواسته و فرمان وی عمل نمایند، شخصیتی که تا سال ۲۰۲۱ هیچگاه در دنیای سینمایی مارول همانندش مشاهده نشده بود و سبک بازی وی یکی از موارد معدود موفقت‌آمیز این پروژه ابرقهرمانی لقب گرفت. در حالی که سینمای جهان مشغول دست و پنجه نرم کردن با همه‌گیری ویروس کرونا بود، مت ریوز مشغول ساخت فیلم جدیدی از شوالیه تاریک شهر گاتهام به نام The Batman (بتمن) با هنرنمایی رابرت پتینسون بود. در حالی که مشخص شده بود که پل دینو به عنوان شخصیت شرور ادوارد نشتون در این اثر حضور پیدا خواهد کرد اما نام بری کیوگن در لیست بازیگران مسبب کنجکاوی طرفداران دنیای کمیک شده بود. در نهایت با اکران فیلم The Batman متوجه شدیم که بری کیوگن ایفای نقش جوکر جدید سینما را در دنیای ابرقهرمانی مجزای مت ریوز بر عهده گرفته و کمپانی برادران وارنر نیز با انتشار کلیپ یکی از سکانس‌های حذف شده فیلم، به صورت تمام و کمال شخصیت جوکر و هنرنمایی متفاوت و ترسناک این شخصیت را به معرض نمایش گذاشت که با واکنش‌های به شدت مثبتی از سوی مخاطبین روبرو شده است. مسئله‌ای که سبب شده تا حضور او در آینده این مجموعه تازه پا گرفته تضمین گردد. آخرین اثر سینمایی او که به عنوان بزرگترین دستاور هنری وی محسوب می‌شود نیز فیلم The Banshees of Inisherin (بنشی‌های اینیشرین) به کارگردانی و نویسندگی مارتین مک‌دونا می‌باشد که سبب شده تا بری کیوگن باری دیگر با کالین فرل بر روی صجنه ظاهر شود. اثری که نه تنها جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در جشنواره بفتا را برای این بازیگر ۳۰ ساله به همراه داشته، بلکه برای نخستین‌بار در زندگی نیز موفق شده تا نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در جشنواره اسکار بشود. بری کیوگن ۳۰ ساله که حال به عنوان بازیگری مطرح و توانمند به شهرتی جهانی دست پیدا کرده، ۲ سالی می‌شود که رابطه جدی خود را با دندان‌پزشکی به نام آلیسون کیرانز آغاز کرده و صاحب فرزندی به نام برندون نیز شده است. با توجه به زندگی سخت و دردناک وی در سنین کودکی که منجر به از دست دادن پدر و مادرش شده است، می‌توان انتظار داشت که بری کیوگن به پدری ارزشمند برای فرزندش تبدیل شود که با توجه به روند صعودی کارنامه‌اش، در سال‌های آینده شاهد اتفاقات بزرگی حول محور وی در سینمای هالیوود خواهیم بود. منبع: گیمفا

