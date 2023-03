ساخته جدید استودیوی Team Ninja با عنوان Rise of the Ronin، قصد دارد تا طرفداران سبک اکشن نقش‌آفرینی را در قالبی واقع‌گرایانه‌تر، به ژاپن فئودال ببرد.

شاید بخش عمده‌ای از سروصدایی که توسط Rise of the Ronin به پا شده، به استودیوی سازنده‌ آن مربوط شود. این حقیقت که تیم نینجا (Team Ninja) در حال توسعه بازی است، با توجه به سوابق این بازی‌ساز، باعث شده تا امید طرفداران به خلق یک اثر اکشن نقش‌آفرینی با کیفیت، افزایش پیدا کند‌.

شاید Rise of the Ronin در نگاه اول، یادآور بازی ساخته شده توسط استودیوی ساکر پانچ (Sucker punch) یعنی Ghost of Tsushima باشد؛ اما گویا این دو عنوان، داستانی متفاوت را روایت کرده و تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارند. Ghost of Tsushima، روایت‌گر داستان تهاجم مغول‌ها به کشور ژاپن و تلاش یک سامورایی جوان برای نجات سرزمین و مردم خود بود. حال آن‌که داستان Rise of the Ronin، در جریان جنگ‌های داخلی ژاپن جریان داشته و وقایع آن از نظر زمانی، به مراتب نسبت به بازی ساخته شده توسط استودیوی ساکر پانچ، به عصر حاضر نزدیک‌تر است. این بازی، اولین عنوان اکشن نقش‌آفرینی تولید شده توسط تیم نینجا محسوب می‌شود و به تاثیراتی که غربی‌ها در حوالی سال ۱۸۶۳ میلادی، در زمان جنگ‌های داخلی این کشور، بر مردم این سرزمین داشتند، خواهد پرداخت. تیم نینجا در گذشته عناوین زیادی با تم تاریخی خلق نموده است؛ با این‌حال، Rise of the Ronin بزرگ‌ترین بازی خلق شده توسط این استودیو به شمار می‌رود.

