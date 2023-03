به تازگی تصاویری از پشت صحنه فیلم Captain America: New World Order از استودیو مارول منتشر شده که وودی هارلسون را به تصویر می‌کشند.

فیلم کاپیتان آمریکا: نظم نوین جهانی (Captain America: New World Order) چهارمین فیلم از این مجموعه در دنیای سینمایی مارول به شمار می‌رود و اولین فیلم بدون حضور کریس ایوانز در نقش استیو راجرز است.

به تازگی تصاویری از پشت صحنه فیلمبرداری فیلم «کاپیتان آمریکا: نظم نوین جهانی» منتشر شده که هریسون فورد در نقش تادئوس راس را نشان می‌دهد. این تصاویر که در ادامه می‌توانید آن‌ها را مشاهده کنید، دیگر بازیگران حاضر در این فیلم را نیز به تصویر می‌کشند.

علاوه بر تصاویر منتشر شده از هریسون فورد در فیلم «کاپیتان آمریکا ۴»، تصاویر تازه تیم بلیک نلسون را نشان می‌دهند که در فیلم هالک شگفت‌انگیز (The Incredible Hulk) نقش دکتر ساموئل استرنز را ایفا کرده بود. در کتاب‌های کمیک، استرنز یک سرایدار است که تحت تشعشعات گاما قرار می‌گیرد و همین نیز او را به موجودی سبز رنگ و فوق هوشمند به نام لیدر (The Leader) تبدیل می‌کند.

تصویری نیز شیا هاس را نشان می‌دهد که قرار است در فیلم «کاپیتان آمریکا: نظم نوین جهانی» نقش روث بت سراف ملقب به صبرا را بازی کند. در کتاب‌های کمیک مارول، صبرا یک جهش‌یافته به شمار می‌رود که به عنوان مأمور سرویس مخفی فعالیت می‌کند.

جولیوس اونا سکان کارگردانی فیلم «کاپیتان آمریکا: نظم نوین جهانی» را در دست دارد و فیلم‌نامه آن را نویسنده‌های سریال فالکون و سرباز زمستانی (The Falcon and the Winter Soldier) یعنی مالکولم اسپلمن و دالان موسن قلم زده‌اند.

در فیلم «کاپیتان آمریکا: نظم نوین جهانی» آدام مک‌کی بار دیگر نقشش به عنوان سم ویلسون یا کاپیتان آمریکای جدید را بازآفرینی خواهد کرد و این فیلم در تاریخ ۳ ماه مه سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳) روی پرده سینماها اکران خواهد شد.

