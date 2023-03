عدم حضور بیل اسکاشگورد در پیش‌ درآمد فیلم It

بیل اسکاشگورد که دلقک اهریمنی و خبیث It را استادانه به تصویر کشیده بود، در پیش درآمد آن حضور نخواهد داشت.

مجموعه فیلم‌های It (آن) که به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ بر پرده سینما به اکران درآمدند، به سبب برخورداری از المان‌های وحشت جذاب خود موفق شدند تا با استقبال خوبی از سوی مخاطبین روبرو شده و در مجموع بالای ۱ میلیارد فروش را در گیشه به دست آورند. مسئله‌ای که کمپانی برادران وارنر را مجاب کرده تا دست به ساخت پیش درآمدی تلویزیونی از این فرنچایز تحت عنوان Welcome To Derry (به دری خوش آمدید) بزند.

این سریال که سال‌ها پیش از وقایع نخستین فیلم It جریان داشته و توسط خود اندی موسکیتی ساخته می‌شود، طرفداران را کنجکاو کرده بود که دلقک پنی‌وایز را چگونه به تصویر خواهد کشید. با این حال طبق صحبت‌های جدید بازیگر آن یعنی بیل اسکاشگورد احتمال دارد که شاهد بازیگر جدیدی برای این نقش باشیم.

باید صبر کنیم و ببنیم که آن‌ها با این مجموعه چه خواهند کرد. من در حال حاضر نقشی در این پروژه ندارم و اگر که بازیگر جدیدی در حال ایفای نقش دلقک پنی‌وایز می‌باشد، باید سعی کند تا تمام این شخصیت را از آن خود کند و از ایفای نقش آن لذت ببرد. کتاب این مجموعه به مانند یک هدیه ارزشمند است.

قطعاً یکی از مسائلی که در محبوبیت مجموعه جدید It نقش به سزایی داشته است، هنرنمایی تماشایی بیل اسکاشگورد ۳۲ ساله در قامت دلقک پنی‌وایز می‌باشد. این که شبکه HBO و شخص اندی موسکیتی از این بازیگر برای سریال Welcome To Derry بهره نگرفته‌ است، موضوع عجیب و شوکه‌کننده‌ای است که باید دید به چه نتیجه‌ای منجر خواهد شد.

پخش سریال Welcome To Derry از سوی شبکه HBO در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۲۳ صورت خواهد گرفت.

منبع: Comingsoon