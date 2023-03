عملکرد فنی The Last of Us Part 1 روی پلتفرم PC چگونه است؟

پس از مدت‌ها انتظار، سرانجام The Last of Us Part 1 روی PC عرضه شد؛ در این مقاله قرار است عملکرد آن را روی این پلتفرم بررسی کنیم.

ای کاش می‌توانستم به مانند ریترنال از پورت Last of Us تعریف و از ویژگی‌ها و تنظیمات پویای آن بگویم و ای کاش می‌توانستم Last of Us را آن طور که برایش انتظار کشیدم تجربه کنم. پورت The Last of Us Part I روی PC را شاید بتوان یکی از بدترین پورت‌های منتشر شده از سوی سونی دانست.

قصد من بر آن بود که این مطلب را به مانند بررسی فنی بازی ریترنال بنویسم، اما اوضاع The Last of Us Part 1 آنقدر بد است که نمی‌توان به طور دقیق آن را روی سخت افزارهای مختلف بررسی کرد، زیرا هربار که اجرا می‌شود، مشکلات و نرخ فریم متفاوتی دارد.

برای تجربۀ این اثر از یک سیستم مجهز به کارت گرافیک Geforce RTX 2060 6GB، پردازنده‌ Intel Core i5 10400F و همچنین ۱۶ گیگابایت رم استفاده کردیم و البته از تجربه‌ دیگر کاربران برای نوشتن این مطلب نیز استفاده شده است.

به مانند دیگر بازی‌های انحصاری پورت شده از سوی سونی، The Last of Us هم گزینه‌های بسیار خوبی را در اختیار کاربران قرار داده که یکی از کامل‌ترین منو‌ها در میان بازی‌های موجود روی PC به شمار می‌رود و شما می‌توانید بسته به سیستم خود، تک تک تنظیمات گرافیکی بازی اعم از تکسچرها، بازتاب‌ها، رزولوشن بخش‌های مختلف و غیره را شخصی‌سازی نمایید.

PC ، بازی ویدیویی ، مقالات بازی ، مقایسه‌ی گرافیکی

Naughty Dog, Sony, The Last of Us Part 1

منبع متن: gamefa

