پس از بررسی‌ها و تحلیل‌های دقیق، گیمفا به این نتیجه رسید که قرارداد خرید اکتیویژن بلیزارد باعث کاهش رقابت در بازار ایران نمی‌شود و ما کاملاً موافق هستیم که کال آف دیوتی‌ها روی گیم پس قرار بگیرند!

در ابتدا تیم گیمفا از این خرید بزرگ شگفت‌زده شده بود، بعدتر اگرچه در دل می‌گفتیم مرده‌شور این قرارداد را با این اخبار تکراری و تخصصی ببرد، اما از بازدیدهایی که پست‌های مرتبط با آن دریافت می‌کردند، راضی بودیم. نگاه منفی‌نگرانه را که کنار بگذاریم، خواندن بخش کامنت‌های این پست‌ها ممد حیات و مفرح ذات است، فن بوی‌ها به هیچ عنوان در قبال خرید اکتیویژن بلیزارد کوتاه نمی‌آیند و به صورت هیئتی و لشکری از سهام خود دفاع می‌کنند. در پست‌ها، مدام جملۀ «دیدی گفتم!» به چشم می‌خورد و برخی هم فاز وکالت بر می‌دارند و از مکان‌های نامعلوم خود تئوری و فرضیه بیرون می‌کشند! البته دروغ نگوییم، این اواخر اعضای تیم خبری حسابی با کامنت‌ها سرگرم می‌شدند و تصاویر برخی کامنت‌ها در این مدت ثبت در تاریخ شد. در هر صورت، خوشبختانه به پایان نزدیک هستیم و گویا نهاد‌های مخلتف به نتایجی رسیده‌اند.

به سراغ کامنت‌های خوبی برویم که به پست این هفته راه پیدا کرده‌اند:

نهاد نظارتی بریتانیا: قرارداد خرید اکتیویژن چندان از رقابت بازار کنسول‌ها نمی‌کاهد

تریلر جدید Tekken 8 به نمایش مبارزات Jun Kazama اختصاص دارد

احساس میکنم کرکتر های بازی های فایتینگ لباسشون کمی پوشیده تر شده .

شاید میخوان پلیرها ، همه ی تمرکزشون روی نبرد ها باشه .

برخی از طرفداران عقیده‌ دارند Resident Evil 4 باعث نابودی ژانر وحشت شده است

این حرف تا حدی درسته ولی کپکام توی نسخه پنجم و شیشم کاملا فراموش کرد رمز موفقیت re4 چی بود و فقط به اکشن بازی توجه داشت در حالی که re4 بخش زیادی از موفقیتشو مدیون حس انزوا و دورافتادگی و آسیب پذیری بود که پلیر توی محیط حس میکرد چیزی که به ندرت در re5 دیدیم و re6 هم که هیچی

ولی چیزی که مسلمه انقلابیه که در زمینه دوربین روی شانه با این بازی رقم خورد، این خودش به تنهایی برای پوشوندن و تبرئه کردن بازی از هر گناهی در مورد به فراموشی سپردن ترس کلاسیک بازی کافیه

من بیشتر کپکام رو مقصر این قضیه میدونم، کپکام اونموقع خیلی درک درستی از خواسته های طرفداران نداشت و صرفا اکشن تر شدن بازی رو دلیل محبوبیت re4 تفسیر کرد که کاملا اشتباهه مدرکش هم re5 که با اینکه بازیه خوبی بود ولی بشخصه بیشتر از یک ساعت نتونستم پلی بدم و رفتم والکتروشو دیدم اونم فقط بخاطر کریس

حس انزوا و ایزولیشنی که re4 داشت با اون اتمسفر غمگین و افسرده و اون رنگ بندی قهوه ای و خاکستری بازی که جوری آدمو خفه میکرد انگار درختای اون روستای لعنتی هم قصد جون آدمو داشتن و بیشتر از همه اینا تنها بودن لیان در بیشتر دقایق بازی، چیزایی بودن که تاثیر زیادی تو موفقیت بازی داشتن ولی کپکام هیچکدوم از اینا رو ندید از طرف دیگه شینجی میکامی هم که از کپکام جدا شد و همه چی دست به دست هم داد تا کپکام به کل راهشو گم کنه و در اخر با اکشن دو نفره re5 و عقرب های انسان نمای ak به دست re6 رو به رو بشیم!!!

شاید اگر میکامی میموند اوضاع به کل متفاوتی برای re5 و re6 رقم میخورد شایدم زورش به بالاسری ها نمیرسید و درباره اکشن افسارگسیخته و بدون حساب کتاب بازی و اسیبی که به بازی میزد نمیتونست قانعشون کنه و به همین دلیل هم کپکام رو ترک کرد

چیزی که مسلمه اینه که رزیدنت اویل به یک تغییر اساسی نیاز داشت و re4 به خوبی این تغییراتو رقم زد (قبول داریم توی بخش هایی این تفییرات بیش از حد بی پروا اعمال شدن مثل همین اکشن زیاد بخش جزیره که خودمم ازش متنفرم ولی الباقی بازی واقعا عالی بود) ولی اگر در ادامه سری راهشو گم کرد انگشت اتهام فقط و فقط باید سمت کپکام نشونه بره و بس!! Solo

ژاپن قرارداد خرید اکتیویژن بلیزارد توسط مایکروسافت را تایید کرد

نهاد نظارتی بریتانیا: قرارداد خرید اکتیویژن چندان از رقابت بازار کنسول‌ها نمی‌کاهد

عملکرد فنی The Last of Us Part 1 روی پلتفرم PC چگونه است؟