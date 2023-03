در جریان یک کنفرانس گزارش مالی، دو تن از مدیران ارشد شرکت سی‌دی پراجکت در مورد کاهش هزینه تولید و ارزیابی مجدد روند تولید پروژه Sirius توضیحاتی ارائه دادند. استودیوی بازی‌سازی مستقل The Molasses Flood که با توسعه‌ دو عنوان Drake Hollow و The Flame in the Flood بین بازیکنان شناخته می‌شود، در اکتبر ۲۰۲۱ […]

سی‌دی پراجکت در مورد ارزیابی مجدد پروژه Sirius توضیح داد مهدی مصطفایی ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ - ۲۲:۵۵