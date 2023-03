نقدها و نمرات نسخه PC بازی The Last of Us: Part 1 منتشر شدند

به دنبال عرضه‌ی نسخه‌ی PC بازی The Last of Us: Part 1، تعدادی از وب‌سایت‌های گیمینگ نقدها و نمرات خود را در مورد این بازی منتشر شده‌اند که به مرور آن‌ها می‌پردازیم.

در ادامه می‌توانید برخی از نقدها و نمرات وب‌سایت‌های مختلف بازی در خصوص نسخه‌ی PC عنوان The Last of Us: Part 1 را مشاهده کنید:

Gamestar: 7.7/10

این بازسازی تضمین می‌کند که The Last of Us حتی پس از گذشت ۱۰ سال تقریباً هیچ یک از جادوی اصلی خود را از دست نمی‌دهد.

Gameblog: 5/10

در وضعیت فعلی، نسخه‌ی PC بازی The Last of Us: Part 1 از باگ‌ها و مشکلات متعدد در بهینه‌سازی رنج می‌برد. با این وجود، این بازی یک عنوان عالی به شمار می‌رود.

Gamereactor UK: 5/10

اگر شما از آن دسته گیمرهایی هستید که منتظر تجربه‌ی The Last of Us: Part 1 روی رایانه‌ی شخصی خود بوده‌اید، فعلا باید برای تجربه‌ی آن صبر کنید یا از این کار کاملاً خودداری نمائید.

Worth Playing: 5/10

بازی The Last of Us از گیم پلی گرفته تا شخصیت‌ها و داستان، یکی از نکات برجسته در چند نسل بازی گذشته است. ظاهر این ریمیک روی رایانه شخصی باید فضای بیشتری را برای نمایش چیزهایی مانند بافت‌ها و بازتاب‌های باکیفیت‌تر و در اختیار قرار می‌داد. با این حال، توانایی بازی با انتظار طولانی مدت و غیرعادی برای لود شدن شیدرها مختل می‌شود. کرش‌ها، مکث‌های مکرر در گیم‌پلی و اشکالات دیگر تصمیم به انتشار این بازی را با وجود این ایرادات آشکار زیر سوال می‌برد. این احتمال وجود دارد که مشکلات مذکور از طریق انتشار آپدیت‌ها و پچ‌ها برطرف شوند و بازی بتواند به حالت استاندارد خود برگردد. با این حال در وضعیت‌ فعلی، یکی از بهترین بازی‌های سونی یکی از بدترین پورت‌های PC را تاکنون دریافت کرده است.

We Got This Covered: 2/10

سونی در طی چند سال اخیر برخی از عناوین خود را بر روی PC پورت کرده است، اما The Last of Us Part 1 یکی از بدترین پورت‌های این شرکت بر روی پلتفرم مذکور محسوب می‌شود. این بازی یکی از پرطرفدارترین فرنچایزها در صنعت گیمینگ است، اما پورت این اثر روی PC از مشکلات متعددی رنج می‌برد و در طول تجربه‌ی آن بارها با کرش کردن مواجه می‌شوید. تا زمانی که پچ‌‌ها و آپدیت‌های مورد نیاز برای رفع مشکلات بازی منتشر نشده‌اند، توصیه می‌کنیم از تجربه‌ی آن خودداری کنید.

