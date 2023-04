با وجود اینکه هنوز زمان زیادی تا پخش فصل دوم سریال House of the Dragon باقی مانده اما سازندگان نیم نگاهی نیز به توسعه فصل سوم دارند. سریال خاندان اژدها (House of the Dragon) نسخه فرعی سریال بسیار محبوب و جذاب شبکه اچ‌بی‌او یعنی سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones) محسوب می‌شود که […]

فصل سوم سریال House of the Dragon در حال توسعه است علی محمدپناه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۰۹:۲۱

با وجود اینکه هنوز زمان زیادی تا پخش فصل دوم سریال House of the Dragon باقی مانده اما سازندگان نیم نگاهی نیز به توسعه فصل سوم دارند. سریال خاندان اژدها (House of the Dragon) نسخه فرعی سریال بسیار محبوب و جذاب شبکه اچ‌بی‌او یعنی سریال بازی تاج و تخت (Game of Thrones) محسوب می‌شود که اولین فصل از آن در سال ۲۰۲۲ میلادی پخش شد و به موفقیت بسیار زیادی دست پیدا کرد. به دنبال موفقیت فصل اول سریال، توسعه فصل دوم آن آغاز شد و اخیرا نیز آشکار شده بود که فصل دوم سریال احتمالا در تابستان سال ۲۰۲۴ میلادی از شبکه اچ‌بی‌او پخش خواهد شد. با اینکه زمان زیادی تا پخش فصل دوم باقی مانده اما گزارش‌های تازه حاکی از آن هستند سازندگان نیم نگاهی نیز به توسعه فصل سوم دارند. این در حالی است که آشکار شده بود فصل دوم سریال «خاندان اژدها» تنها هشت قسمت خواهد داشت که دو قسمت نسبت به فصل اول آن کمتر است. سازندگان ساختار و کلیت داستانی فصل سوم سریال را طرح‌ریزی کردند و این احتمال وجود دارد که شبکه اچ‌بی‌او به صورت رسمی نیز ساخت آن را تأیید کند. در این گزارش تازه آمده که شبکه اچ‌بی‌او بسیار مصمم است که هر چه زودتر توسعه فصل سوم سریال «خاندان اژدها» را به جریان بیاندازد. در حال حاضر مشخص نیست که سریال «خاندان اژدها» چند فصل خواهد داشت اما مدیر اجرایی آن یعنی رایان کوندال از نزدیک با جورج آر آر مارتین همکاری می‌کند و آن‌ها همچنان در حال صحبت درباره این هستند که سریال سه فصل داشته باشد یا چهار فصل. منبع: comingsoon

منبع متن: gamefa