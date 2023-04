تاریخ عرضه نسخه بازی سال Evil Dead: The Game اعلام شد

استودیوی باس تیم گیمز (Boss Team Games) تاریخ انتشار نسخه بازی سال (Game of the Year Edition) عنوان ترسناک و چندنفره Evil Dead: The Game را اعلام کرد.

شرکت ناشر سیبر اینتراکتیو (Saber Interactive) و استودیوی باس تیم گیمز در یک بیانیه‌ مشترک اعلام کردند که نسخه سال بازی Evil Dead: The Game قرار است در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ (۲۶ آوریل ۲۰۲۳) روی پلتفرم رایانه‌های شخصی و کنسول‌های پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، ایکس باکس سری ایکس/اس در دسترس قرار گیرد. همچنین در این تاریخ اعلام شده، بازی Evil Dead: The Game برای اولین بار روی فروشگاه استیم (Steam) عرضه خواهد شد.

نسخه Game of the Year شامل بازی پایه به همراه تمامی محتوای الحاقی که تاکنون برای این عنوان منتشر شده است خواهد بود. همچنین سازندگان اعلام کردند این نسخه شامل یک بسته الحاقی جدید به نام Who’s Your Daddy است که شامل یک بازمانده و اهریمن جدید به همراه لباس‌هایی برای Ash ،Amanda و Pablo خواهد بود.

استودیوی باس تیم گیمز به عنوان بخشی از به‌روزرسانی Splatter Royale ماه فوریه، محتوای زیادی را به بازی Evil Dead: The Game اضافه کرد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به حالت جدید و بتل‌رویال آن اشاره کرد که ۴۰ بازیکن را به طور همزمان در برابر یکدیگر قرار می‌دهد.