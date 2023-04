شرکت سگا (SEGA) رمان مصوری در سبک رازآلود و جنایی با نام The Murder of Sonic the Hedgehog را به رایگان برای رایانه‌های شخصی منتشر کرده است. این شرکت به مناسبت روز اول آوریل (April Fool) رمان مصوری را به رایگان در استیم (Steam) منتشر کرده است. تریلر منتشرشده از این بازی نیز در ادامه […]

ویدیو: The Murder of Sonic the Hedgehog به رایگان منتشر شد امیرعلی قربان‌پور ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۱

شرکت سگا (SEGA) رمان مصوری در سبک رازآلود و جنایی با نام The Murder of Sonic the Hedgehog را به رایگان برای رایانه‌های شخصی منتشر کرده است. این شرکت به مناسبت روز اول آوریل (April Fool) رمان مصوری را به رایگان در استیم (Steam) منتشر کرده است. تریلر منتشرشده از این بازی نیز در ادامه قابل مشاهده است: دانلود ۱۰۸۰ داستان The Murder of Sonic the Hedgehog تولد امی رز (Amy Rose) را روایت می‌کند؛ زمانی که او مهمانی‌ای با سبک رازآلود و جنایی را در Mirage Express ترتیب داده است. اگرچه سونیک (Sonic) تنها به ظاهر قربانی این مهمانی است، اتفاقات جدی‌تری رخ می‌دهد. گیمپلی این عنوان حول کاوش در مناطق مختلف Mirage Express و بازجویی شخصیت‌هایی از نسخه‌های مختلف مجموعه‌ی Sonic the Hedgehog می‌چرخد. این بازی همچنین از طراحی دستی مناظر و شخصیت‌ها بهره می‌برد. سگا به تازگی بازی Sonic Origins Plus را هم برای رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان و نینتندو سوییچ معرفی کرده بود. این عنوان که شامل بازی اصلی، تمام بسته‌های گسترش‌دهنده و ۱۲ بازی Sonic از Game Gear می‌شود و در تاریخ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳ (۲ تیر ۱۴۰۲) انتشار می‌یابد.

