به تازگی تصاویری از انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse منتشر شده که در آن‎‌ها، چندین سلبریتی به مرد عنکبوتی تبدیل شدند. انیمیشن مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) دنباله‌ای برای انیمیشن اصلی آن محصول سال ۲۰۱۸ میلادی به شمار می‌رود و قرار است در سال جاری میلادی به روی پرده سینماها […]

تصاویر تازه انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse سلبریتی‌های عنکبوتی را نشان می‌دهند علی محمدپناه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۶

به تازگی تصاویری از انیمیشن Spider-Man: Across the Spider-Verse منتشر شده که در آن‎‌ها، چندین سلبریتی به مرد عنکبوتی تبدیل شدند. انیمیشن مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی (Spider-Man: Across the Spider-Verse) دنباله‌ای برای انیمیشن اصلی آن محصول سال ۲۰۱۸ میلادی به شمار می‌رود و قرار است در سال جاری میلادی به روی پرده سینماها بیاید. در حرکت تبلیغاتی جالب برای انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» تصاویری تازه در صفحه این فیلم در شبکه اجتماعی توییتر منتشر شده که سلبریتی‎‌های مختلف را به کاراکترها و قهرمان‌هایی با مضمون مرد عنکبوتی تبدیل کرده است. در ادامه می‌توانید این تصاویر را مشاهده کنید. ستاره بسکتبال استف کری خواننده و بازیگر جیمی فاکس تیفانی هدیش آنیتا سون هیونگ مین بد بانی گی‌یرمو دل تورو پریانکا چوپرا و نیک جوناس کمیل نانجیانی سرنا ویلیامز انیمیشن «مرد عنکبوتی: در میان دنیای عنکبوتی» به کارگردانی واکیم دوس سانتوس، کمپ پاورز و جاستین کی تامپسون قرار است در تاریخ ۲ ژوئن سال ۲۰۲۳ میلادی (جمعه ۱۲ خرداد ۱۴۰۲) روی پرده سینماها اکران شود. منبع: comingsoon

اخبار سینما ، تصاویر فیلم و سریال ، فیلم و سریال

Spider-Man: Across the Spider-Verse, انیمیشن مرد عنکبوتی, مارول

منبع متن: gamefa