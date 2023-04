فیلم مورد انتظار «Fantastic Four» از کمپانی دیزنی و مارول اخیرا نویسنده جدیدی پیدا کرده است. این نویسنده بر روی فیلم‌های معروف زیادی کار کرده است. جاش فریدمن، که جدیدا برای نوشتن فیلم‌نامه فیلم مارول «Fantastic Four» انتخاب شده است، درگذشته بر روی فیلم‌هایی چون «Avatar: The Way of Water» و «Terminator: Dark Fate» کار […]

نویسنده فیلم مارول Fantastic Four تغییر کرد لاوین شریفی ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۶:۵۵

فیلم مورد انتظار «Fantastic Four» از کمپانی دیزنی و مارول اخیرا نویسنده جدیدی پیدا کرده است. این نویسنده بر روی فیلم‌های معروف زیادی کار کرده است. جاش فریدمن، که جدیدا برای نوشتن فیلم‌نامه فیلم مارول «Fantastic Four» انتخاب شده است، درگذشته بر روی فیلم‌هایی چون «Avatar: The Way of Water» و «Terminator: Dark Fate» کار کرده است. فریدمن جایگزین جف کاپلان و ایان اسپرینگر شده است. کارگردانی این فیلم همچنان بر عهده مت شاکمن می‌باشد. اطلاعات زیادی از این فیلم در دسترس نمی‌باشد. شایعات مبنی بر این است که مارول برای نقش ریچارد رید آدام درایور و برای نقش جانی استورم آستین باتلر را در نظر گرفته است. هیچ یک از این شایعات تایید یا تکذیب نشده‌اند. فیلم «Fantastic Four» چهاردهم فوریه سال ۲۰۲۵ (۲۶ بهمن ۱۴۰۳) در فاز ششم دنیای سینمایی مارول منتشر خواهد شد. منبع: Comingsoon

اخبار سینما ، فیلم و سریال

Disney, Fantastic Four, Marvel

منبع متن: gamefa